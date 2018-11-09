Законопроект Тюменской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 141082902 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 163479716 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской области на 1 января 2020 года в сумме 10123456 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 4802134 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного внутреннего долга Тюменской области в размере 21438718 тыс. рублей;

5) дефицит областного бюджета в сумме 22396814 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 142627576 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 150399997 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 156332421 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3800000 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 155980985 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7600000 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской области на 1 января 2021 года в сумме 21568156 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 3246834 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 24992293 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 2305971 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного внутреннего долга Тюменской области на 2020 год в размере 23836316 тыс. рублей, на 2021 год в размере 27783156 тыс. рублей;

5) дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 13704845 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5580988 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить в составе источников финансирования дефицита областного бюджета Резервный фонд Тюменской области на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 3. Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Тюменской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что в доходы областного бюджета от использования имущества, находящегося в государственной собственности, зачисляются 25 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Тюменской области за год, предшествующий текущему финансовому году.

2. Установить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области и бюджетами муниципальных образований Тюменской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Установить дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

3) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

5. Учесть, что в доходы областного бюджета зачисляются доходы от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, по нормативу в размере 50 процентов.

6. Утвердить доходы областного бюджета по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти (государственных органов) Тюменской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - федеральных органов государственной власти (государственных органов) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Тюменской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Тюменской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по государственным программам Тюменской области:

1) на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 6614343 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7163210 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7359154 тыс. рублей.

6. Утвердить областной дорожный фонд на 2019 год в сумме 6978342 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7217861 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7703006 тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами Тюменской области, в соответствии с государственными программами, в порядке, утвержденном Правительством Тюменской области.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований областного бюджета

1. Правительство Тюменской области вправе направлять средства областного бюджета на финансирование полномочий по предметам ведения Российской Федерации, полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения в соответствии с действующим законодательством.

Правительство Тюменской области использует указанные средства в соответствии с государственными программами, проектами и иными мероприятиями.

2. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" государственные преференции предоставляются на цели, по видам деятельности и направлениям гарантирования согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Размеры государственных преференций и их конкретные получатели определяются в соответствии с настоящим Законом и (или) правовыми актами Правительства Тюменской области.

3. Учесть, что:

1) в составе расходов областного бюджета, а также при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами предусмотрены средства:

- на сохранение уровня оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- на индексацию на 4,3 процента с 1 октября 2019 года фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, на которых не распространяются положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2019 года в сумме 11 342 рубля;

2) процент по займам, предоставляемым в соответствии с Законом Тюменской области от 03.08.1999 № 128 "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета", в 2019 году устанавливается в размере одной восьмой ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент предоставления займа, но не менее 1 процента годовых;

3) в целях реализации статей 4.2 и 4.3 Закона Тюменской области от 03.08.1999 № 128 "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета" в составе расходов областного бюджета предусмотрены средства на предоставление субсидий работникам организаций бюджетной сферы на 2019 год в сумме 270000 тыс. рублей, на 2020 2021 годы в сумме 300000 тыс. рублей ежегодно, специалистам государственной ветеринарной службы Российской Федерации на 2019 - 2020 годы в сумме 6867 тыс. рублей ежегодно;

4) в составе расходов областного бюджета по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" предусмотрены средства на предоставление субсидии федеральному бюджету в целях реализации Соглашения между Правительством Тюменской области и Федеральным дорожным агентством от 12 сентября 2014 года № 48/60-с в 2019 году в сумме 875000 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1205000 тыс. рублей;

5) в составе расходов областного бюджета по подразделу "Обеспечение пожарной безопасности" предусмотрены субвенции федеральному бюджету на содержание имущества, находящегося в собственности Тюменской области, переданного в безвозмездное пользование Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области, в целях исполнения полномочий Тюменской области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах исходя из расчета фактической потребности на содержание указанного имущества;

6) в составе расходов областного бюджета по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены субвенции федеральному бюджету на реализацию передаваемых Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55, исходя из расчета фактической потребности в финансовых средствах;

7) в составе расходов областного бюджета по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" в 2019 году предусмотрены бюджетные инвестиции в уставный капитал акционерного общества "Медико-санитарная часть "Нефтяник" в сумме 165000 тыс. рублей в целях осуществления функций в сфере охраны здоровья граждан.

Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить объем и распределение дотаций местным бюджетам из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов):

1) на 2019 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем и распределение дотаций местным бюджетам из регионального фонда финансовой поддержки поселений:

1) на 2019 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

3. Установить, что критерий выравнивания финансовых возможностей поселений, применяемый для распределения дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов равен 0,0217.

Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, применяемый для распределения дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов для муниципальных районов равен 4,0576, для городских округов - 0,5031.

4. Учесть, что в составе расходов областного бюджета на плановый период предусмотрен не распределенный:

1) между поселениями (городскими округами) объем дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2020 год в сумме 706 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 706 тыс. рублей;

2) между муниципальными районами (городскими округами) объем дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в сумме 404458 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 381691 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение субвенций на исполнение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий:

1) на 2019 год согласно приложению 26 к настоящему Закону;

2) на 2020 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;

3) на 2021 год согласно приложению 28 к настоящему Закону.

6. Учесть, что в составе субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных образований, предусмотрены средства:

1) на выполнение государственных полномочий в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными, в соответствии с нормативами, установленными Правительством Тюменской области;

2) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления органами местного самоуправления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных образовательных организаций;

3) на социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении проезда:

а) на автомобильном транспорте по регулируемым тарифам в муниципальных образованиях, в которых учет количества перевезенных пассажиров льготной категории граждан осуществляется с помощью автоматизированной системы оплаты проезда, а также в муниципальных образованиях, в которых учет количества перевезенных пассажиров льготной категории граждан осуществляется без указанной автоматизированной системы оплаты проезда, с учетом индекса роста провозной платы (тарифа для населения) с 1 января 2019 года на 104,9 процента, с 1 января 2020 года на 104,3 процента, с 1 января 2021 года на 104,4 процента (за исключением городского округа город Тюмень), в городском округе город Тюмень с 1 января 2019 года на 104,0 процента, с 1 января 2020 года на 103,85 процента, с 1 января 2021 года на 104,4 процента;

б) на внутреннем водном транспорте между населенными пунктами Тюменской области с учетом индекса роста тарифа для населения с 1 апреля 2019 года на 104,9 процента, с 1 апреля 2020 года на 104,3 процента, с 1 апреля 2021 года на 104,4 процента;

4) на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, связывающем административный центр муниципального района с населенными пунктами данного муниципального района с учетом индекса роста провозной платы (тарифа для населения) с 1 января 2019 года на 104,9 процента, с 1 января 2020 года на 104,3 процента, с 1 января 2021 года на 104,4 процента;

5) на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работника органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, определяется с учетом следующих норм:

а) 0,2 единицы - при наличии на воинском учете менее 200 граждан;

б) 0,3 единицы - при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;

в) 0,4 единицы - при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;

г) 0,5 единицы - при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;

д) 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан;

е) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих на воинском учете.

7. Учесть, что в расходах областного бюджета предусмотрен не распределенный между муниципальными районами и городскими округами объем субвенций на 2019 год в сумме 186184 тыс. рублей.

8. Утвердить объем субсидий местным бюджетам на 2019 год в сумме 23916036 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 22081594 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 22170047 тыс. рублей.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются Правительством Тюменской области.

9. Предоставление органам местного самоуправления иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в случаях и порядке, установленных Правительством Тюменской области.

10. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном Правительством Тюменской области.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом финансовым органом Тюменской области.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов. Реструктуризация обязательств перед областным бюджетом

1. Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, для предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета:

1) муниципальным образованиям:

а) на срок в пределах финансового года: на 2019 год в сумме 10000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10000 тыс. рублей;

б) на срок, выходящий за пределы финансового года: на 2019 год в сумме 90000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 90000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 90000 тыс. рублей;

2) юридическим лицам - на срок, выходящий за пределы финансового года: на 2019 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 20000 тыс. рублей.

2. Установить, что Правительство Тюменской области вправе предоставлять бюджетные кредиты:

1) местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы финансового года, на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов и на покрытие расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на срок до трех лет в порядке, определенном Правительством Тюменской области.

Указанные бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором;

2) юридическим лицам - для целей закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов на территории Тюменской области.

Условия и порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Тюменской области.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в размере 2 процента годовых;

2) на покрытие расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, по ставке 0,01 процента годовых;

3) для целей закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов на территории Тюменской области - 3 процента годовых.

4. Установить, что Правительство Тюменской области вправе принимать решения о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных образований и юридических лиц в порядке, установленном Правительством Тюменской области. Условия реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам установлены частью 5 настоящей статьи.

5. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам:

1) муниципальных образований осуществляется путем предоставления отсрочек, рассрочек уплаты задолженности по основному долгу при условии отсутствия просроченной задолженности по уплате основного долга, процентных и иных платежей, предусмотренных договором бюджетного кредита;

2) юридических лиц осуществляется путем предоставления отсрочки, рассрочки уплаты задолженности по основному долгу, прекращения первоначального обязательства с заменой его другим обязательством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения, на следующих условиях:

отсутствие просроченной задолженности по уплате основного долга, процентных и иных платежей, предусмотренных договором бюджетного кредита;

отсутствие фактов нецелевого использования бюджетного кредита;

получатель (заемщик) бюджетного кредита не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

6. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), финансовый орган Тюменской области вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Тюменской областью по бюджетным кредитам способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

7. Установить, что органом, уполномоченным принимать решения об изменении сроков уплаты в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и региональным налогам, является финансовый орган Тюменской области.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования Тюменской области

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Тюменской области:

1) на 2019 год согласно приложению 29 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 30 к настоящему Закону.

Статья 10. Предоставление государственных гарантий Тюменской области

1. Утвердить Программу государственных гарантий Тюменской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону.

2. Порядок предоставления государственных гарантий Тюменской области устанавливается законом Тюменской области.

Статья 11. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема ассигнований, утвержденных настоящим Законом, а также превышение общего объема указанных ассигнований не более чем на 5 процентов, за счет перераспределения средств бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Законом, в текущем финансовом году;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств областного бюджета;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание государственных услуг, реализацию государственных функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в государственные программы;

8) увеличение бюджетных ассигнований на реализацию программы "Сотрудничество", межбюджетные трансферты местным бюджетам, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, предоставление субсидий и займов работникам организаций бюджетной сферы в соответствии со статьями 4.2 и 5.2 Закона Тюменской области от 03.08.1999 № 128 "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета", расходы на обслуживание государственного долга, исполнение государственных гарантий Тюменской области при наступлении гарантийных случаев, реализацию указов Президента Российской Федерации, обеспечение доли софинансирования расходных обязательств, исполнение которых осуществляется с участием средств федерального бюджета, предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги в Тюменской области, в связи с ограничением повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, предоставление государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет изменения остатков средств областного бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств областного дорожного фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании областного дорожного фонда;

10) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

11) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств федерального бюджета по согласованию с главным администратором бюджетных средств федерального бюджета;

12) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, безвозмездных поступлений от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области, юридических лиц;

13) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом;

14) изменение бюджетных ассигнований на реализацию программы "Сотрудничество" за счет доходов текущего финансового года;

15) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в случае применения мер принуждения;

16) перераспределение субвенций на исполнение государственных полномочий, выделяемых местным бюджетам из областного бюджета, между их видами и (или) муниципальными образованиями.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, учитываются в установленном порядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Тюменской области.

3. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления, может осуществляться территориальными органами Департамента финансов Тюменской области на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что наряду с органами государственного финансового контроля главные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого использования средств областного бюджета, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Тюменской областью права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Тюменской области ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности - в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Тюменской области А.В.Моор

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