У спин-оффа "Звездных войн" появится сериал-приквел

У суровой военной драмы "Изгой-один" (Star Wars: Rogue One), самого мрачного фильма официальной фильмографии вселенной "Звездных войн", появится спин-офф-приквел в формате сериала.

Об этом сообщает Polygon, уточняя: проект будет реализован специально для собственного стримингового сервиса корпорации Диснея - Disney Plus.

О чем было объявлено генеральным директором компании в четверг.

Старт производства запланирован на следующий год. Дата премьеры пока не определена, названия нет. Но известно, что сериал станет "шпионским триллером", главным героем которого выступит Кассиан Андор. Которого вновь сыграет мексиканец Диего Луна.

Подробности сюжета, естественно, не разглашены. По остальному касту также нет данных.

"Изгой-один", полное название которого "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" (RogueOne: A Star Wars Story) - первый полнометраждный спин-офф звездной саги. Соответственно, как бы комично это ни звучало, грядущий сериал - спин-офф спин-оффа.

Ленту поставил Гарет Эдвардс ("Монстры", "Годзилла"). При бюджете в двести миллионов картина собрала в прокате более миллиарда долларов, две номинации на "технические" "Оскары" и волну исключительно положительных отзывов.