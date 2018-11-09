Умер один из самых ярких актеров "Ералаша" Николай Румянцев

Николай Румянцев, один из самых ярких и узнаваемых актеров детского юмористического киножурнала "Ералаш", скончался на 55-м году жизни 8 ноября в Москве. Об этом сообщает НСН.

Причина смерти артиста не указана. Дата и место прощания будут названы позднее.

Николай Румянцев родился в 1964 году и на экранах дебютировал в эпизоде "Ералаша" "Чудное мгновенье" (1975). За которым последовали серии "Папа, мама, я - дружная семья", "Почему?", "Осторожно, двери закрываются!".

Мальчишка обладал фактурной внешностью, плотным и шумным отрицательным обаянием, зрителю полюбился стремительно.

В 1979-м были два полнометражных фильма с участием актера - комедия про курсантов военного музыкального училища "Прилетал марсианин в осеннюю ночь", где Румянцев сыграл Пашку Гирю, одну из двух главных ролей, и эпизодическая роль в картине "Весенняя Олимпиада, или Начальник хора".

К сожалению, "взрослая киножизнь" Румянцева не состоялась: актера призвали в армию, после которой он работал автослесарем и сантехником.