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Видео: Идущий на нерест лосось кидается под колеса джипа

09.11.2018,  
00:04
Текст:  Вадим Давыденко
Одна из самых завораживающих картин дикой природы – ход лосося на нерест. Сотни и тысячи целеустремленных рыб выбиваются из сил, чтобы пройти против течения несколько километров, отложить икру и, выдохнув с облегчением, умереть. Смерть в настоящем ради будущей жизни – разве это может не впечатлить?
Фото: ТАСС / Yuri Smityuk Фото: ТАСС / Yuri Smityuk
Фото: ТАСС / Yuri Smityuk
Фото: depositphotos.com
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Необычный случай попал в камеру видеорегистратора одного из жителей американского штата Вашингтон: небольшое наводнение подняло уровень речушки Скокомиш настолько, что потоки воды перехлестнули через автостраду. Идущей на нерест рыбе пришлось проскальзывать практически под носом у едущих машин.

Примечательно то, с каким пониманием водители отнеслись к рыбам-нарушителям ПДД: никто не гнал на высокой скорости, не кричал "куда прешь?!" и не сигналил. Зов природы, он важен так же, как и правила дорожного движения.

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