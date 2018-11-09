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9 ноября 2018 г.

Постановление администрации Владимирской области от 8 ноября 2018 года № 810 "Об утверждении величины прожиточного минимума на территории Владимирской области за III квартал 2018 года"

Дата подписания 8 ноября 2018 г.
Опубликован 9 ноября 2018 г.

B соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Владимирской области от 05 марта 2005 года № 24-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума на территории области за третий квартал 2018 года в следующих размерах:

- на душу населения 9754 рубля;

- для трудоспособного населения 10623 рубля;

- пенсионеров 8206 рублей;

- детей 9744 рубля.

Использовать указанный прожиточный минимум для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета области и других установленных федеральным законом целей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин

 

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