Законопроект Вологодской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Раздел I. Основные характеристики областного бюджета

Статья 1

1.Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 65 952 612,4тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 67 243 144,5 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1 290 532,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 66 640 387,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 66 047 346,6 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 593 040,9 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 71 668 317,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 68 036 807,3 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 3 631 510,3 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему закону области.

Раздел II. Доходы областного бюджета

Статья 3

Утвердить объем доходов областного бюджета, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему закону области.

Статья 4

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему закону области.

2. Утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога на доходы физических лиц согласно приложению 4 к настоящему закону области;

2) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, согласно приложению 5 к настоящему закону области;

3) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, согласно приложению 6 к настоящему закону области.

3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1) от прочих неналоговых поступлений в территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 100 процентов;

2) от невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в размере 100 процентов;

3) от доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в размере 100 процентов;

4) от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в размере 100 процентов;

5) от прочих доходов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ), в размере 100 процентов;

6) от доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования, в размере 100 процентов;

7) от прочих доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в размере 100 процентов;

8) от доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу), в размере 100 процентов;

9) от доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу), в размере 100 процентов;

10) от доходов от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования, в размере 100 процентов;

11) от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) в размере 100 процентов;

12) от доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в размере 100 процентов;

13) от доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в размере 100 процентов;

14) от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в размере 100 процентов.

Статья 5

Утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1) перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 7 к настоящему закону области;

2) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему закону области.

Раздел III. Бюджетные ассигнования областного бюджета

Статья 6

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего закона области:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему закону области;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2019 год и 2020 год планового периода согласно приложению 10 к настоящему закону области;

б) на 2021 год планового периода согласно приложению 11 к настоящему закону области;

3) ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2019 год и 2020 год планового периода согласно приложению 12 к настоящему закону области;

б) на 2021 год планового периода согласно приложению 13 к настоящему закону области;

4) распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Вологодской области:

а) на 2019 год и 2020 год планового периода согласно приложению 14 к настоящему закону области;

б) на 2021 год планового периода согласно приложению 15 к настоящему закону области;

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2019 год в сумме 4 074 362,1 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 4 182 432,2 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 4 234 055,7 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов областного бюджета:

1) на 2020 год в сумме 1 472 459,8 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 3 108 858,7 тыс. рублей.

4. Утвердить размер резервного фонда Правительства области:

1) на 2019 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области:

1) на 2019 год в сумме 9 461 860,3 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 10 562 443,1 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 13 155 572,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объемы доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему закону области.

Статья 7

1. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2019 год - 1,327;

2) на 2020 год - 1,328;

3) на 2021 год - 1,325.

2. Утвердить объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2019 год в сумме 4 415 284,3 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 4 595 513,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 4 500 717,2 тыс. рублей.

3. Заменить дотации, указанные в части 2 настоящей статьи, дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц:

1) на 2019 год в сумме 3 193 079,7 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 3 363 245,8 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 3 595 788,3 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему закону области.

5. Утвердить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2019 год в сумме 143,4 рублей на одного жителя области;

2) на 2020 год в сумме 146,7 рублей на одного жителя области;

3) на 2021 год в сумме 159,1 рублей на одного жителя области.

6. Утвердить значение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2019 год в сумме 110,2 рублей на одного жителя области;

2) на 2020 год в сумме 111,0 рублей на одного жителя области;

3) на 2021 год в сумме 117,0 рублей на одного жителя области.

7. Утвердить объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских округов:

1) на 2019 год в сумме 91 453,4 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 93 557,9 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 101 466,0 тыс. рублей.

8. Заменить дотации, указанные в части 7 настоящей статьи, дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц:

1) на 2019 год в сумме 91 453,4 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 93 557,9 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 101 466,0 тыс. рублей.

9. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области:

1) субсидии бюджетам муниципальных образований области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему закону области (таблицы 1-59);

2) субсидии на обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских населенных пунктах, за исключением домов культуры, расположенных на территориях административных центров муниципальных районов на 2019 год в сумме 56 520,0 тыс. рублей;

3) субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2019 год в сумме 13 200,8 тыс. рублей;

4) субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях области на 2019 год в сумме 12 132,0 тыс. рублей;

5) субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов:

а) на 2020 год в сумме 176 465,1 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 63 674,4 тыс. рублей;

6) субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктур населенных пунктов, расположенных в сельской местности, строительство и реконструкцию автомобильных дорог:

а) на 2020 год в сумме 92 258,3 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 43 175,3 тыс. рублей;

7) субсидии грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности:

а) на 2020 год в сумме 1 837,5 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 1 075,6 тыс. рублей;

8) субсидии на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области на 2019 год в сумме 14 570,9 тыс. рублей;

9) субсидии на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием:

а) на 2019 год в сумме 27 566,8 тыс. рублей;

б) на 2020 год в сумме 17 392,3 тыс. рублей;

в) на 2021 год в сумме 11 195,2 тыс. рублей;

10) субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

а) на 2019 год в сумме 87 620,3 тыс. рублей;

б) на 2020 год в сумме 87 620,3 тыс. рублей;

в) на 2021 год в сумме 87 620,3 тыс. рублей;

11) субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий:

а) на 2019 год в сумме 43 810,1 тыс. рублей;

б) на 2020 год в сумме 43 810,1 тыс. рублей;

в) на 2021 год в сумме 43 810,1 тыс. рублей;

12) субсидии на реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков):

а) на 2019 год в сумме 760,6 тыс. рублей;

б) на 2020 год в сумме 760,6 тыс. рублей;

в) на 2021 год в сумме 760,6 тыс. рублей;

13) субсидии на организацию ярмарок:

а) на 2019 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год в сумме 1 245,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год в сумме 1 245,0 тыс. рублей;

14) субсидии на реализацию проекта "Народный бюджет":

а) на 2019 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год в сумме 70 000,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей;

15) субвенции бюджетам муниципальных образований области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему закону области (таблицы 1-17);

16) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему закону области (таблицы 1-2);

17) иные межбюджетные трансферты по результатам проведения ежегодного областного конкурса "Лучшее поселение Вологодской области":

а) на 2019 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

18) иные межбюджетные трансферты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления:

а) на 2019 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

19) иные межбюджетные трансферты на поощрение за качественное управление муниципальными финансами:

а) на 2019 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

10. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, указанных в пунктах 2-14, 17-19 части 9 настоящей статьи, осуществляется Правительством области.

11. Бюджетные ассигнования, поступившие в форме субсидии бюджетам муниципальных районов области на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы "Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 годы", могут быть предоставлены бюджетам поселений, входящих в состав района, в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Статья 8

Утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов методики распределения (расчета) субвенций бюджетам муниципальных образований области, в том числе за счет средств федерального бюджета, согласно приложению 21 к настоящему закону области.

Статья 9

1. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств областного бюджета производится выплата субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на цели, предусмотренные государственными программами.

2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели настоящим законом области, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для главного распорядителя средств областного бюджета.

3. Регулирование предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется постановлениями Правительства области.

Статья 10

Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели настоящим законом области, производится предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями:

социально ориентированным некоммерческим организациям, включая молодежные и детские общественные объединения, на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности, в соответствии с законом области от 18 октября 2013 года № 3184-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области";

некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в виде имущественного взноса;

некоммерческим организациям в соответствии с законами области, государственными программами области, предусматривающими предоставление грантов в форме субсидий по итогам конкурсов.

Статья 11

Установить, что в случае уменьшения бюджетных ассигнований на цели, указанные в части 1 статьи 9 и статье 10 настоящего закона области, главные распорядители средств областного бюджета осуществляют уменьшение субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями.

Статья 12

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий:

на срок в пределах финансового года:

а) в 2019 году в сумме до 350 000,0 тыс. рублей;

б) в 2020 году в сумме до 350 000,0 тыс. рублей;

в) в 2021 году в сумме до 350 000,0 тыс. рублей;

на срок, выходящий за пределы финансового года:

а) в 2019 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей;

б) в 2020 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей;

в) в 2021 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных образований области без предоставления обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов и уплате процентов.

3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности - в размере 1/8 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке ноль процентов годовых.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями области указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством области.

Статья 13

1. Установить, что в 2019 году и в 2020 - 2021 годах Правительство области принимает решения о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований области перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям области из областного бюджета в соответствии со статьей 12 настоящего закона области, а также по бюджетным кредитам, предоставленным в 2017 и 2018 годах, срок возврата которых по состоянию на 1 января 2019 года не истек.

2. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту осуществляется на срок, который с учетом срока предоставления бюджетного кредита не должен превышать трех лет.

3. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту осуществляется при отсутствии задолженности по уплате процентов, начисленных за пользование бюджетным кредитом.

4. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту осуществляется в объеме обязательств по основному долгу следующими способами:

предоставление отсрочки исполнения обязательств (задолженности) по основному долгу;

предоставление рассрочки исполнения обязательств (задолженности) по основному долгу.

5. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту осуществляется:

1) на основании мотивированного обращения муниципального образования области о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) и при наличии решения представительного органа муниципального образования области о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту, которые должны поступить в Департамент финансов области не позднее чем за 15 календарных дней до окончания срока погашения бюджетного кредита;

2) на основании постановления Правительства области;

3) в соответствии с условиями соглашения о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту, заключаемого с органами местного самоуправления по форме, утвержденной Правительством области.

Статья 14

Установить в соответствии с пунктом 11 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие способы урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Вологодской областью:

1) предоставление отсрочки исполнения обязательств;

2) предоставление рассрочки исполнения обязательств.

Статья 15

Средства областного бюджета (полученные в качестве налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета) направляются на осуществление переданных Российской Федерацией органам государственной власти области полномочий в объемах и на цели, предусмотренные настоящим законом области, и расходуются в порядке, определенном бюджетным законодательством.

Статья 16

Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон области в соответствии с решениями руководителя Департамента финансов области:

1) принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере оплаты труда работников государственных учреждений области;

2) обеспечение финансирования расходов на проведение весенне-полевых, уборочных работ и поддержание бесперебойного технологического процесса животноводческих хозяйств области в порядке, установленном Правительством области;

3) внесение изменений в государственные программы Вологодской области без изменения общего объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ на соответствующий год, если такие изменения не связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов, а также изменением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограмм государственных программ;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах предусмотренных главному распорядителю бюджетных ассигнований на обеспечение функций государственных органов в порядке, установленном Департаментом финансов области;

5) уточнение объема бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в случае получения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;

6) изменение кодов бюджетной классификации расходов бюджетов в пределах предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета бюджетных ассигнований в связи с изменением утвержденного Министерством финансов Российской Федерации порядка применения бюджетной классификации;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета бюджетных ассигнований для обеспечения софинансирования расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Статья 17

Установить, что расходы автономных и бюджетных учреждений области, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные ими в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части операций по оплате контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых на сумму 1 000,0 тыс. рублей и более подлежат санкционированию Департаментом финансов области в установленном им порядке.

Раздел IV. Государственный долг

Статья 18

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга области по состоянию:

1) на 1 января 2020 года в сумме 18 836 641,6 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области (государственным областным гарантиям) в сумме 115 809,4 тыс. рублей;

2) на 1 января 2021 года в сумме 16 165 626,6 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области (государственным областным гарантиям) в сумме 115 809,4 тыс. рублей;

3) на 1 января 2022 года в сумме 10 712 303,5 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области (государственным областным гарантиям) в сумме 115 809,4 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем государственного внутреннего долга области:

1) на 2019 год в сумме 55 337 071,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 58 423 465,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 64 744 977,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области:

1) на 2019 год в сумме 345 849,9 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 266 018,5 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 96 910,5 тыс. рублей.

Статья 19

Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов государственные гарантии области не предоставляются.

Статья 20

Утвердить программу государственных гарантий области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему закону области.

Статья 21

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему закону области.

2. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов государственные внешние заимствования не осуществляются.

Статья 22

Право осуществления государственных заимствований от имени области как субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и с учетом предельной величины государственного долга области принадлежит:

в целях финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств области в виде привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета - Правительству области;

в целях финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств области в виде привлечения кредитов кредитных организаций - Департаменту финансов области по решению Правительства области;

в целях обеспечения исполнения областного бюджета в виде привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете областного бюджета - Департаменту финансов области.

Статья 23

Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников

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