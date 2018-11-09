Законопроект Ямало-Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики окружного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов окружного бюджета в сумме 175 200 336 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета в сумме 175 200 336 тыс. рублей;

3) дефицит окружного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объем доходов окружного бюджета на 2020 год в сумме 181 914 918 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 190 567 707 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета на 2020 год в сумме 181 914 918 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 097 495 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 190 567 707 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 492 282 тыс. рублей;

3) дефицит окружного бюджета на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Перечень приоритетных видов экономической деятельности

Утвердить перечень приоритетных видов экономической деятельности, имеющих важное социально-экономическое значение для развития Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), и видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера для целей реализации положений Закона автономного округа от 16 февраля 2005 года №7-ЗАО "О дополнительных основаниях и условиях предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита по региональным налогам" согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы окружного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить доходы окружного бюджета на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить доходы окружного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между окружным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа и бюджетами муниципальных образований в автономном округе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между окружным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа и бюджетами муниципальных образований в автономном округе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Закона автономного округа от 18 декабря 2009 года №104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе" утвердить дифференцированные нормативы отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Главные администраторы доходов окружного бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов окружного бюджета - органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов окружного бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов окружного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 7 к настоящему Закону в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета, закрепляемые за ними коды классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем резервного фонда автономного округа на 2019 год в сумме 3 000 000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 000 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 000 000 тыс. рублей.

Статья 7. Государственные внутренние заимствования автономного округа, государственный внутренний долг автономного округа и предоставление государственных гарантий автономного округа

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований автономного округа в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 01 января 2020 года в сумме 16 450 275 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям автономного округа в сумме 3 450 275 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 01 января 2021 года в сумме 16 038 127 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям автономного округа в сумме 3 038 127 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 01 января 2022 года в сумме 13 000 000 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям автономного округа в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить, что предельный объем государственного внутреннего долга автономного округа в течение 2019 года не должен превышать 29 862 423 тыс. рублей, в течение 2020 года не должен превышать 23 450 275 тыс. рублей, в течение 2021 года не должен превышать 20 838 127 тыс. рублей.

4. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга автономного округа на 2019 год в сумме 1 214 968 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 310 749 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 431 207 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу государственных гарантий автономного округа в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в автономном округе

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты из окружного бюджета предоставляются муниципальным образованиям в автономном округе в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на эти цели, в сумме до 1 416 536 тыс. рублей для частичного покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям в автономном округе предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям в автономном округе не предоставляются в случаях:

1) наличия у муниципального образования в автономном округе просроченной задолженности по денежным обязательствам перед окружным бюджетом;

2) несоблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельных размеров муниципального долга, дефицита бюджета муниципального образования в автономном округе (утвержденных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете и сложившихся по данным годового отчета об исполнении местного бюджета за последний отчетный год);

3) отсутствия утвержденной муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год программы муниципальных заимствований в соответствии со статьей 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4) отсутствия обоснованных источников погашения бюджетного кредита, исходя из оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования в автономном округе на период пользования бюджетным кредитом;

5) наличия возможности внесения изменений в кассовый план окружного бюджета в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования в автономном округе.

Статья 9. Реструктуризация задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным за счет средств окружного бюджета

1. Правительство автономного округа вправе принимать решения о проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам.

2. Соглашение о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам, заключается на сумму фактической задолженности по бюджетному кредиту, начисленной неустойки (пени, штрафа) на день заключения указанного соглашения, содержащего условие о полном и своевременном перечислении юридическими лицами платежей по соглашению о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в установленных данным соглашением объемах и сроках.

3. Начисление и взыскание неустойки (пени, штрафа) за несвоевременный возврат бюджетного кредита и просрочку уплаты процентов за пользование им приостанавливается до окончания срока действия указанного в части 2 настоящей статьи соглашения.

4. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам, осуществляется без увеличения процентной ставки по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам для обеспечения своевременности расчетов по завозу топливно-энергетических ресурсов и материальных ценностей для государственных нужд автономного округа.

5. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам, осуществляется путем предоставления отсрочки, рассрочки исполнения обязательств на срок до трех лет, а также прекращения первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения.

Статья 10. Бюджетные ассигнования окружного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов окружного бюджета согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов окружного бюджета согласно приложению 14 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов окружного бюджета согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности расходов окружного бюджета согласно приложению 16 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности) в структуре классификации расходов окружного бюджета согласно приложению 17 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей из окружного бюджета, согласно приложению 18 к настоящему Закону.

7. Утвердить в составе расходов окружного бюджета объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию перечня объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и в форме субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на 2019 год в сумме 12 282 248 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 907 849 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 9 891 130 тыс. рублей.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств автономного округа, согласно приложению 19 к настоящему Закону.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда автономного округа на 2019 год в сумме 3 337 197 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 640 703 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 886 729 тыс. рублей.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда автономного округа на 2019 год в сумме 1 050 000 тыс. рублей.

11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в случае включения указанных расходов (мероприятий) в государственные программы автономного округа, а также в соответствии с иными постановлениями Правительства автономного округа.

Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым настоящей части утверждается постановлениями Правительства автономного округа.

Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в соответствии с установленными постановлениями Правительства автономного округа порядком определения объема и условиями их предоставления.

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, за счет предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа грантов в форме субсидий предоставляются в порядке, установленном Правительством автономного округа, если данный порядок не определен решениями, указанными в настоящем абзаце.

12. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в следующие объекты государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета:

"Учебный корпус со спортзалом школы-интерната в г. Тарко-Сале Пуровского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы" на 2019 год в сумме 182 904 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 305 716 тыс. рублей;

"Школа на 800 мест в с. Яр-Сале Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы" на 2019 год в сумме 184 884 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 184 884 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 325 596 тыс. рублей;

"Реконструкция школы с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы" на 2019 год в сумме 54 508 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40 083 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40 083 тыс. рублей;

"Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе ПИР" на 2020 год в сумме 675 107 тыс. рублей.

Статья 11. Порядок использования собственных финансовых средств окружного бюджета для дополнительного финансового обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти автономного округа

Собственные финансовые средства окружного бюджета используются на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти автономного округа, в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели настоящим Законом.

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, согласно приложениям 20, 21, 22, 23 и 23.1 к настоящему Закону.

2. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в автономном округе (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 20, 21, 22, 23 и 23.1 к настоящему Закону) утверждается Правительством автономного округа.

3. Установить в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год в размере 0,78086, на 2020 год в размере 0,78086 и на 2021 год в размере 0,78086.

4. Установить в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в размере 1,730, на 2020 год в размере 1,730 и на 2021 год в размере 1,730.

5. Установить, что предоставление дотаций, предусмотренных частью 5 статьи 10 Закона автономного округа от 18 декабря 2009 года №104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе", в 2019 году осуществляется при условии заключения соответствующими муниципальными образованиями в автономном округе соглашений с департаментом финансов автономного округа о предоставлении дотаций. Указанные соглашения должны предусматривать обязательства муниципального образования в автономном округе по выполнению мероприятий, направленных на снижение зависимости муниципального образования в автономном округе от финансовой помощи из окружного бюджета.

6. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в автономном округе по вопросам местного значения, Правительство автономного округа вправе предоставлять иные субсидии за счет перераспределения общей экономии, образовавшейся в ходе исполнения окружного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Законом.

7. Установить, что единые субвенции, предусмотренные настоящим Законом, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета, формируются из субвенций, подлежащих предоставлению из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, по перечню согласно приложению 23.2 к настоящему Закону.

Общий объем единой субвенции определяется путем суммирования общих объемов субвенций, подлежащих предоставлению бюджетам муниципальных образований в автономном округе на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с методиками, утвержденными законами автономного округа.

Общий объем единой субвенции, подлежащей предоставлению бюджету муниципального образования в автономном округе, определяется путем суммирования объемов субвенций, подлежащих предоставлению бюджету данного муниципального образования в автономном округе на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с методиками, утвержденными законами автономного округа.

Статья 13. Особенности использования бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения автономного округа:

на 2019 год в сумме 4 264 416 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 4 264 416 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 4 264 416 тыс. рублей.

2. Установить размер платежей бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования:

на 2019 год в сумме 5 699 968 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 5 722 210 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 5 722 210 тыс. рублей.

3. Уплата платежей, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством автономного округа.

Статья 14. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности государственных органов автономного округа, иных государственных органов и государственных учреждений автономного округа

1. Органы государственной власти автономного округа, иные государственные органы автономного округа не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных гражданских служащих автономного округа, работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, штатной численности государственных учреждений автономного округа, за исключением случаев вступления в силу федеральных законов, предусматривающих осуществление органами государственной власти автономного округа переданных Российской Федерацией отдельных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета, а также случаев, предусмотренных правовыми актами Губернатора автономного округа.

2. Перераспределение бюджетных ассигнований по подстатьям "Заработная плата", "Начисления на выплаты по оплате труда", "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме", "Коммунальные услуги" и "Работы, услуги по содержанию имущества" (в части расходов на текущий ремонт зданий и сооружений) классификации операций публично-правовых образований на другие статьи и подстатьи ранее 01 декабря 2019 года не допускается.

3. Исполнительные органы государственной власти автономного округа и иные государственные органы автономного округа, казенные учреждения автономного округа при заключении гражданско-правового договора, в том числе предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени автономного округа (далее - договор) вправе предусматривать аванс (предварительную оплату):

1) в размере до 100 процентов суммы договора, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели на финансовый год:

а) о предоставлении услуг связи;

б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;

в) об оказании образовательных услуг;

г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом;

д) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;

е) о страховании;

ж) об осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей;

з) об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи;

и) об оказании услуг, связанных с обслуживанием и управлением государственного долга автономного округа;

к) об осуществлении закупки товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме;

2) в размере до 30 процентов суммы договора, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели на финансовый год, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и автономного округа, - по остальным договорам.

Статья 15. Особенности исполнения окружного бюджета в 2019 году

1. В ходе исполнения окружного бюджета показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета могут быть изменены без внесения изменений в настоящий Закон по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета является использование средств окружного бюджета, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на:

1) мероприятия, связанные с разграничением отдельных государственных полномочий;

2) поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

3) финансовое обеспечение социальных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами автономного округа;

4) софинансирование государственных программ Российской Федерации;

5) финансовое обеспечение дополнительных расходов окружного бюджета в связи с вступлением в силу изменений в законодательство Российской Федерации о страховых взносах в государственные внебюджетные фонды, приводящих к изменению расходов окружного бюджета;

6) реализацию решений (распоряжений, постановлений) Губернатора автономного округа и Правительства автономного округа, в том числе по исполнению указов Президента Российской Федерации, а также связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов государственной (муниципальной) собственности;

7) исполнение судебных актов, указанных в пункте 3 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Не использованные по состоянию на 01 января 2019 года межбюджетные трансферты, полученные из окружного бюджета бюджетами муниципальных образований в автономном округе в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход окружного бюджета:

в части межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета, - в течение первых 15 рабочих дней 2019 года;

в части межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, - в течение первых 7 рабочих дней 2019 года.

4. Остатки субсидий, предоставленных в 2018 году государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшиеся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания указанными учреждениями, подлежат в установленном Правительством автономного округа порядке возврату в окружной бюджет.

5. Губернатор автономного округа вправе принимать решение о досрочном погашении в текущем финансовом году долговых обязательств автономного округа, не предусмотренных Программой государственных внутренних заимствований автономного округа в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в объеме, превышающем общий объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита окружного бюджета, в пределах свободного остатка средств окружного бюджета, образовавшегося на едином счете бюджета на 01 января текущего финансового года и не являющегося источником финансирования дефицита окружного бюджета в текущем финансовом году.

6. Главный распорядитель средств окружного бюджета, осуществляющий расходы окружного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, принимает решение о передаче территориальному органу Федерального казначейства полномочий получателя средств окружного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в установленном Федеральным казначейством порядке при наличии такого условия в соглашении между федеральным органом государственной власти (федеральным государственным органом), которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии и Правительством автономного округа.

7. Субсидии, в том числе в виде имущественных взносов, некоммерческим организациям, созданным в форме фондов, а также взносы в уставные капиталы юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, подлежат перечислению на счет, открытый департаменту финансов автономного округа в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

Операции по зачислению и списанию средств на счете, указанном в абзаце первом настоящей части, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в порядке, установленном департаментом финансов автономного округа.

Операции по перечислению средств, указанных в абзаце первом настоящей части, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, при соблюдении условий и целей, установленных нормативными правовыми актами автономного округа о предоставлении таких средств из окружного бюджета, после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.

Санкционирование оплаты денежных обязательств юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, и некоммерческих организаций, созданных в форме фондов, осуществляется в порядке, установленном Правительством автономного округа.

Статья 16. Предоставление средств окружного бюджета при выполнении условий

Установить, что департамент финансов автономного округа вправе доводить до главных распорядителей средств окружного бюджета бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств в отношении средств окружного бюджета, порядок предоставления которых устанавливается Правительством автономного округа в соответствии с настоящим Законом, после вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

Статья 17. О приостановлении действия

Приостановить до 01 января 2020 года действие:

1) статей 3 - 14 Закона автономного округа от 23 декабря 2011 года № 165-ЗАО "О мерах социальной поддержки работников сфер средств массовой информации и развития институтов гражданского общества в Ямало-Ненецком автономном округе и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области социальной поддержки работников муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе в сфере средств массовой информации";

2) части 7 статьи 18 Закона автономного округа от 27 апреля 2011 года № 38-ЗАО "О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе";

3) части 7 статьи 9.1 Закона автономного округа от 03 декабря 2007 года № 114-ЗАО "О туристской деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе";

4) части 7 статьи 20.1 Закона автономного округа от 25 сентября 2009 года № 70-ЗАО "О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе";

5) части 7 статьи 15.1 Закона автономного округа от 02 декабря 2008 года № 104-ЗАО "О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе";

6) части 8 статьи 6 Закона автономного округа от 01 декабря 2014 года № 109-ЗАО "О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Ямало-Ненецком автономном округе";

7) части 5 статьи 37 Закона автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе";

8) части 3 статьи 21 Закона автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе";

9) пункта 4 части 2 статьи 1 Закона автономного округа от 25 декабря 2013 года № 142-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений в сфере молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе";

10) абзаца второго в части показателя "+ S4", абзаца седьмого пункта 1, пункта 5 приложения к Закону автономного округа от 25 декабря 2013 года № 142-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений в сфере молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе";

11) пункта 3 части 2 статьи 1 Закона автономного округа от 14 декабря 2007 года № 129-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных организаций, входящих в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе";

12) абзаца второго в части показателя "+ Ssk", абзаца шестого, пункта 3 приложения к Закону автономного округа от 14 декабря 2007 года № 129-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных организаций, входящих в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе";

13) пункта 3 части 2 статьи 1 Закона автономного округа от 23 декабря 2011 года № 159-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ямало-Ненецком автономном округе";

14) абзаца второго в части показателя "+ S4", абзаца седьмого пункта 1, пункта 5 приложения к Закону автономного округа от 23 декабря 2011 года № 159-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ямало-Ненецком автономном округе";

15) пункта 4 части 2 статьи 1 Закона автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта";

16) абзаца второго в части показателя "+ S4", абзаца седьмого, пункта 4 приложения 1-1 к Закону автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта".

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2019 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов

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