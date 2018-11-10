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Рубрика: В мире

Болтон: У США нет планов размещения запрещенных ДРСМД ракет в Европе

Вашингтон не собирается размещать в Европе ракеты, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). О глобальной стратегии НАТО и США рассказал в Париже помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. Он снова заявил, что Москва не соблюдает соглашение, но не признает данный факт, поэтому Соединенные Штаты ничего не могут сделать.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Представитель Белого дома также обратил внимание на тот факт, что сегодня "только две страны в мире связаны договором о РСМД", а остальные (Китай, Иран, Северная Корея, Индия и Пакистан) нет.

Например, баллистические и крылатые ракеты КНР угрожают союзникам США в Юго-Восточной Азии. По словам советника американского президента, у Ирана "еще больше баллистических ракет средней дальности, чем у Китая", а это прямая угроза всем европейским странам. И вообще, ДРСМД был "договором своего времени и места, и сейчас он изжил себя", подытожил Болтон.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД и будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя".

В мире США В мире Европа Выход США из договора о РСМД
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