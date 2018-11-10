Болтон: У США нет планов размещения запрещенных ДРСМД ракет в Европе

Вашингтон не собирается размещать в Европе ракеты, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). О глобальной стратегии НАТО и США рассказал в Париже помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. Он снова заявил, что Москва не соблюдает соглашение, но не признает данный факт, поэтому Соединенные Штаты ничего не могут сделать.

Представитель Белого дома также обратил внимание на тот факт, что сегодня "только две страны в мире связаны договором о РСМД", а остальные (Китай, Иран, Северная Корея, Индия и Пакистан) нет.

Например, баллистические и крылатые ракеты КНР угрожают союзникам США в Юго-Восточной Азии. По словам советника американского президента, у Ирана "еще больше баллистических ракет средней дальности, чем у Китая", а это прямая угроза всем европейским странам. И вообще, ДРСМД был "договором своего времени и места, и сейчас он изжил себя", подытожил Болтон.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД и будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя".