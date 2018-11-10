Генерал-полковник Журавлев стал новым командующим войсками ЗВО

Президент назначил нового командующего войсками Западного военного округа, сообщает ТАСС.

Новым командующим ЗВО стал Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.

Александр Журавлев родился 2 декабря 1965 года. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище имени 50-летия Великого Октября, Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Генерал-полковник Журавлев командовал группировкой ВС РФ в Сирии с июля по декабрь 2016 года и с декабря 2017 по сентябрь 2018 года. До настоящего времени занимал должность командующего войсками Восточного военного округа.