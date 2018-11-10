Нина Мозер: Очень довольна выступлением Забияко и Энберта

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выигравшие этап серии Гран-при в Японии, полностью выполнили задачу, у них получилось все запланированное. Об этом заявила тренер спортсменов Нина Мозер.

"Сегодня всем очень довольны, все получилось, практически все уровни максимальные. Ребята чувствуют себя очень хорошо, потому что, наверное, на положительных эмоциях, выиграли первый этап, - приводит слова специалиста ТАСС. - И здесь все было очень тепло, уютно, хорошо. Сейчас нужно немножко отдохнуть, сделать обследование и готовиться к финалу Гран-при".

Забияко и Энберт в Японии стали лучшими как в короткой программе, так и в произвольной. Отметим, что они выиграли второй этап подряд. Благодаря этому впервые с сезона-2016/17 они квалифицировались в финал Гран-при. Он пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.