Объявлен состав сборной России на матч Кубка Карьяла со шведами

Сборная России по хоккею готовится провести второй матч в рамках Кубка Карьяла, соперником нашей команды станет Швеция. Объявлен состав российской сборной.

Место в воротах займет Игорь Шестеркин, запасной - Илья Сорокин. В составе нет Дениса Баранцева, Анатолия Голышева и Ильи Михеева. Остальные сочетания выглядят следующим образом:

Никита Нестеров (А) - Артем Блажиевский, Кирилл Капризов - Андрей Локтионов (А), Михаил Григоренко;

Динар Хафизуллин - Алексей Василевский, Андрей Кузьменко - Алексей Бывальцев - Александр Барабанов;

Виктор Антипин - Александр Елесин, Антон Слепышев - Максим Шалунов - Александр Дергачев;

Андрей Педан - Артем Зуб, Иван Телегин - Александр Кадейкин - Евгений Кетов (К), Денис Зернов.

Матч между сборными России и Швеции состоится в Хельсинки на "Хартвалл Арене". Игра начнется в 14:00 по московскому времени.