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Пьер Нарцисс рассказал о том, как получил пивной кружкой по голове

НОВОСТЬ10.11.2018, 18:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости

41-летний российский певец и актер камерунского происхождения Пьер Нарцисс, известный исполнением мега-шлягера "Шоколадный заяц", дал комментарий к инциденту, получившему сегодня широкое освещение в отечественных СМИ.

Напомним. Согласно информации РЕН ТВ, Нарцисс избил в клубе москвича по имени Павел Ш. по лицу пивной кружкой и ограбил предполагаемую жертву, забрав у несчастного мобильный телефон.

После чего пострадавший написал заявление в полицию. Ему потребовалась госпитализация - ввиду ушиба мягких тканей головы.

Меж, как следует из слов самого Нарцисса, которые приводит РИА Новости, музыкант от всего произошедшего "в шоке", в том числе и потому, что жертва - он, а никак не москвич Павел.

"Как можно писать, не проверив информацию, надо закрывать такие издания. Все же можно проверить, во всех клубах сейчас есть камеры", - наставляет журналистов Пьер, далее приводя свою версию.

В соответствии с ней Нарцисс приехал с другом выступить на мероприятии в караоке-клубе и в какой-то момент вышел на улицу поговорить по телефону. Он увидел на лестнице стоящим мужчину с кружкой пива в руке, которого не пускала в зал охрана.

"Он меня попросил, чтобы я его провел, сказал, что он живет в соседнем доме. Я ему сказал, что не могу помочь, если его не пускает фейсконтроль. Он стал меня оскорблять и снимать на телефон", - изложил музыкант. Добавляя, что после того, как он отодвинул снимавшую его руку оппонента, тот и нанес собеседнику удар кружкой по голове.

При этом у входа в клуб стояло немало людей, которые были свидетелями инцидента. "Он получил не от меня, а от русских ребят, которое его догнали и дали ему. У меня пошла кровь после удара кружкой, мне предложили вызвать скорую, но когда я кровь смыл, там была только небольшая царапина", - подытожил Нарцисс.

Сообщается, что телефон Павла Ш., который якобы отобрал у него певец, позже был найден полицией около заведения.

Настоящее имя исполнителя - Мудио Нарцисс. На родине играл в футбол и на тенор-саксофоне. В начале девяностых создал свою первую группу, работавшую в клубах Камеруна. Позже перебрался в Россию, где в подмосковном Егорьевске жила его сестра, и прошел кастинг на съемки в "Сибирском цирюльнике", сыграв в ленте сопровождающего абиссинского принца.

Поступил в МГУ на факультет журналистики, параллельно трудясь в казино и ночных клубах. Играл в КВН. В 2001 году вел телешоу "12 злобных зрителей" на "MTV Россия", заменяя Яну Чурикову. Принимал участие в "Фабрике звезд - 2", после чего "Шоколадный заяц" и стал его "коронкой". В 2006-м получил звание "Заслуженный артист Ингушетии". В 2013 году записал с другим "фабрикантом, Михаилом Гребенщиковым синглы "Купола" и "Сахалинская любовь". Снялся в телемюзиклах "Золотая рыбка", "Морозко" (роль - Черная зависть), "Новые приключения Аладдина".

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