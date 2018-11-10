"Денкмаль- 2018": Историческое наследие в РФ и Германии в надежных руках

Сегодня в Лейпциге завершает работу Европейская выставка по реставрации, сохранению памятников и санации исторических строений "Denkmal"- 2018. Ее завершающем аккордом стало подведение итогов первого соревнования учащихся колледжей - будущих реставраторов Москвы, Санкт-Петербурга и Лейпцига, которые состязались в работе с камнем, деревом и художественной лепке. За их работой следили буквально все посетители выставки. "Грязная работа, но девушки - красавицы", - комментировали посетители, наблюдая в течение двух дней за работой молодых москвичек Валерии Акимочкиной и Олеси Суховой.

"Все ребята с достоинством представляли свою страну", - такой вывод сделал глава Лейпцигской ремесленной палаты Клаус Грен. - Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим этих молодых специалистов в числе победителей WorlgSkills". "Победили все", - согласился и заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашов. А представитель администрации Санкт-Петербурга Павлина Юдина добавила: "Мы можем быть уверены: наше историческое наследие находится в надежных руках".

Всех 18 участников соревнования были награждены дипломами, а те, кто завоевал первые места - кубками. Их завоевали Дарья Пак, студентка колледжа архитектуры, дизайна и реинженеринга N26 из Москвы, лучше всех показавшая кладку из натурального и искусственного камня, Денис Насрединов - будущий мастер по дереву, студент этого же колледжа. А самое высокое мастерство художественной лепки показали мальчики из Лейпцига - Никлас Бенар и Еббин Бастьян.

"Работодатели готовы были немедленно взять этих ребят на работу молодежной бригадой, - прокомментировал итоги соревнования Леонид Кондрашов. - Но мы не отдали, такие специалисты нам самим нужны".

Высоко оценили посетители и стенд российской столицы. Выполненный в виде самого известного в мире памятника конструктивизма - Дома Мельникова, они с интересом рассматривали его и фотографировали макет этой постройки 20-х годов прошлого века. "Россия всегда представлена на denkmal крупными представителями, продуманными стендами. Вам есть, что показать, вы проводите очень много интересных проектов, показываете свои компетенции. Только благодаря обмену опытом мы сможем укрепить наше сотрудничество и выйти на новый уровень", - так оценил работу участников россиян Маркус Гайзенбергер, гендиректор Лейпцигской ярмарки ГмБХ.

Всего в нынешней выставке "Денкмаль- 2018" приняли участие 448 экспонентов из 19 стран. В рамках деловой части выставки прошло более 200 мероприятий.