На МКАД построят развязку у "Садовода"

В следующем году на МКАД начнется реконструкция развязки на пересечении с улицей Верхние Поля. Как сообщил в субботу заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сейчас по этому объекту разрабатывается проектная документация.

Новая развязка должна облегчить движение на подъезде к рынку "Садовод" и крупному торговому центру. А на пересечении МКАД с Бесединским шоссе началось строительство новых эстакад. Кроме них в состав развязки войдет надземный переход и 4,5 километра боковых проездов.

Территория под строительство уже расчищена. Работы должны завершиться в 2020 году.