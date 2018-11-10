Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В Сети показали эскизы концептов Lada X-Stream 17:14
ГИБДД не подтвердила серьезный сбой в единой информационной системе 17:04
Названы самые дешевые автомобили России с "автоматом" 15:50
Определен срок запуска южного дублера Кутузовского проспекта 15:34
10.11.2018 17:29
Рубрика: Дороги

На МКАД построят развязку у "Садовода"

Текст: Сергей Бабкин

В следующем году на МКАД начнется реконструкция развязки на пересечении с улицей Верхние Поля. Как сообщил в субботу заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сейчас по этому объекту разрабатывается проектная документация.

Часть второго кольца метро Москвы откроют досрочно

Новая развязка должна облегчить движение на подъезде к рынку "Садовод" и крупному торговому центру. А на пересечении МКАД с Бесединским шоссе началось строительство новых эстакад. Кроме них в состав развязки войдет надземный переход и 4,5 километра боковых проездов.

Территория под строительство уже расчищена. Работы должны завершиться в 2020 году.

#дороги