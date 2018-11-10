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10.11.2018 15:34
Рубрика: Дороги

Определен срок запуска южного дублера Кутузовского проспекта

Текст: Сергей Бабкин

Строительство южного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2020 году. Такой срок сегодня обозначил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Фото: Игорь Филонов/РГ
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Работы развернуты на всех участках от Третьего транспортного кольца до МКАД. В районе пересечения с Минской улицей строится новая железнодорожная платформа. Строительство дублера предусматривает появление нового пересадочного узла в этом районе. В общей сложности на первом этапе на новой магистрали откроют пять эстакад и два моста через реку Сетунь.

Напомним, что общая протяженность дорог на южном дублере превысит 12 километров. Эту трассу город строит на свои собственные средства.