Определен срок запуска южного дублера Кутузовского проспекта

Строительство южного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2020 году. Такой срок сегодня обозначил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Работы развернуты на всех участках от Третьего транспортного кольца до МКАД. В районе пересечения с Минской улицей строится новая железнодорожная платформа. Строительство дублера предусматривает появление нового пересадочного узла в этом районе. В общей сложности на первом этапе на новой магистрали откроют пять эстакад и два моста через реку Сетунь.

Напомним, что общая протяженность дорог на южном дублере превысит 12 километров. Эту трассу город строит на свои собственные средства.