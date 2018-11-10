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Рубрика: Культура
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В Рязанском училище ВДВ открыли памятник генералу Маргелову

Текст: Юрий Гаврилов

В субботу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознаменном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошла информационно-агитационная акция "Военная служба по контракту - твой выбор". Ее участниками стали более 10 тысяч человек, в том числе свыше пяти тысяч выпускников прославленного вуза, среди которых были и представители других государств.

Состоялось возложение цветов к стеле выпускников училища, погибших при исполнении воинского долга. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко вручил отличившимся офицерам государственные награды. Позже он посетил финальные поединки Всероссийского турнира по боксу "Кубок командующего ВДВ".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Жители города и гости училища стали свидетелями церемонии освещения построенной на его территории часовни Великомученика Георгия Победоносца и открытия памятника прославленному командующему ВДВ. Кроме того, в училище был открыт бюст Герою Российской Федерации генерал-лейтенанту Валерию Асапову, погибшему в Сирии. Там же состоялась закладка капсулы с посланием выпускникам Рязанского ВВДКУ 2068 года.

Во время акции "Военная служба по контракту - твой выбор" десантники продемонстрировали многочисленным зрителям приемы рукопашного боя, показали, как они умело владеют современной техникой и вооружением. Прямо во время праздника "голубые береты" выполнили прыжки с парашютом из самолетов.

Два мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту, которые в этот день развернули в Рязани на площади Маргелова и на территории училища, посетили более 500 человек. Свыше полусотни из них подали заявление о поступлении в армейские профи.

Стоит сказать, что такие информационные акции всегда вызывают большой интерес. Например, когда ее недавно проводили в столице Татарстана, участниками праздника стали более 18 тыс. человек. Почти полторы тысяч их них посетили пункты отбора в военные профи, а свыше150 написали заявления о приеме на такую службу.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область
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