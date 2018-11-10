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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На поиски моряков с затонувшего в Охотском море судна вылетел вертолет

Текст: Александр Филимоненко

Вертолет МЧС России вылетел в район залива Камбального, где продолжаются поиски трех моряков с потерпевшего крушение грузового судна "Анатолий Крашенинников".

На борту Ми-8 сводная поисковая группа в составе 12 человек: сотрудники камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда, представители Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также полицейские, сообщила пресс-служба регионального главка.

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По информации ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, прибрежную полосу в районе ЧС обследуют сотрудники Кроноцкого государственного заповедника. Если позволят погодные условия попутным поисков моряков займутся находящиеся рядом суда и рыболовецкие сейнеры.

Напомним, сухогруз "Анатолий Крашенинников" затонул 9 ноября в Охотском море, в 20 километрах от поселка Озерновского Усть-Большерецкого района Камчатского края. Он шел по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана.

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По информации капитана Камчатского морского спасательного координационного подцентра, десять членов экипажа подняла на борт плавбаза, оказавшаяся рядом. Судьба троих членов экипажа остается неизвестной.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю организовала "горячую линию" для родственников членов экипажа. По номерам (415-2) 30-10-49 и 23-99-99 они могут получить экстренную психологическую помощь, а также узнать информацию о ходе поисковых работ.

Происшествия Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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