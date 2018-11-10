Жители двух сахалинских сел вынуждены разбирать на дрова пустующие дома из-за отсутствия запасов. Последний подвоз дров в села Танги и Хоэ Александровск-Сахалинского района был в сентябре 2017 года.

Как сообщает издание sakhalin-info, прежнего поставщика больше нет на рынке, а нового администрация района до сих пор не нашла - на конкурс никто не заявился. Пришлось объявлять новый конкурс, на котором есть одна заявка, вселяющая надежду в жителей.

"У некоторых жителей запаса дров хватит до ноября, у некоторых уже совсем ничего не осталось, и они разбирают пустующие дома", - рассказали изданию в Танги.