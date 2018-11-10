Огонь зимней Универсиады-2019 прибыл в Татарстан. Глава Республики вместе с губернатором Красноярского края зажгли огонь игр на сцене у Казанского университета.

"Это знаменательный день, ведь огонь, зажженный в Турине и прошедший через несколько стран, наконец доставлен к нам в Казань", - сказал красноярский губернатор.

Казанская эстафета огня стартовала у Дворца земледельцев. Факелоносцами были 24 человека, а дистанция проходила мимо главных символов столицы Татарстана - национальной библиотеки, башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф Казанского кремля.

Всемирные студенческие игры 2019 года станут первыми зимними, которые состоятся в России. Ранее наша страна дважды принимала летние Универсиады - Москва в 1973-м году и Казань в 2013-м году. Открытие красноярской Универсиады состоится 2 марта 2019 года.