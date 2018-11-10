В Петербурге открыли памятную доску министру финансов Коковцову

В Петербурге сегодня состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски министру финансов и председателю Совета министров Российской империи Владимиру Коковцову. Памятный знак установлен на доме 27 - 29 по Моховой улице, где видный государственный деятель жил в 1914 - 1918 году.

Как отмечают специалисты, граф Владимир Николаевич Коковцов отдал государственной службе более 40 лет, с его именем связан один из наиболее успешных периодов в истории российских финансов.

Инициатором установки памятной доски в год 165-летия со дня рождения и 75-летия со дня смерти Коковцова стало Федеральное казначейство России. Как отметил глава казначейства Роман Артюхов, который специально прибыл в Петербург для участия в церемонии, "большая честь нам, нынешним финансистам, сегодня отдать дань памяти нашим выдающимся предкам".

- Владимир Николаевич был удивительным человеком, объединявшим в себе такие качества, как честность, порядочность, принципиальность, - подчеркнул он. - Его служение Отечеству является примером для нас.

Стоит также отметить, что именно при Коковцове рубль стал признанной мировой валютой. Пост председателя Совета министров он занял после гибели Петра Столыпина от рук террористов в 1911 году и обещал "исполнять мой долг только до тех пор, пока обстоятельства не заставят меня действовать против моей совести". Владимир Коковцов последовательно выступал против Первой мировой войны, и в 1914 году это стоило ему обоих государственных постов. С 1914 по 1918 годы он продолжил деятельность в качестве сенатора и члена Государственного Совета, после революции эмигрировал из России и умер в 1943 году в Париже.