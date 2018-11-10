Под Волгоградом при пожаре в частном доме погибли трое детей

В городе Ленинск Волгоградской области в частном доме сгорели трое малолетних детей. Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, причины пожара устанавливают сотрудники испытательной лаборатории.

Трагедия случилась вечером 9 ноября: в оперативную дежурную службу поступил звонок о пожаре на улице Фрунзе. Несмотря на то, что пожарные расчеты прибыли к месту происшествия очень быстро и в течение полутора часов полностью справились с огнем, спасти детей не успели.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать замыкание проводки в той комнате, где находились малыши. Старшему из детей было всего 4 года, а младшему - 6 месяцев.

Сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают, что в осеннее-зимний сезон риск подобных пожаров из-за неисправной проводки или неправильной эксплуатации отопительных приборов, возрастает. И в связи с этим просят родителей даже на короткий срок не оставлять детей без присмотра.