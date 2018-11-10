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10.11.2018 14:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре началось обсуждение, под каким знаком пройдет следующий год

Текст: Елена Панова
Жители Югры традиционно активно участвуют в определении главной темы наступающего года. Так, 2018-й стал Годом гражданского согласия, 2017-й - Годом здоровья, 2016-й был объявлен Годом детства, а 2015-й год прошел под эгидой сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Теперь югорчанам предстоит определить тему предстоящего 2019 года. Бурные общественные обсуждения, посвященные выбору главного общественного "знака" предстоящего года в округе, уже стартовали.

Фото: depositphotos.com
Стартовал конкурс "Лучший товар Югры"

Обсуждения проводятся в два этапа. В рамках первого, который проходит по 15 ноября, на портале "Открытый регион" в разделе "Неравнодушный гражданин" можно представить свое видение, какая тема на сегодня для региона наиболее актуальна и значима. Что именно, по мнению югорчан, послужит его развитию и позволит улучшить качество жизни югорчан.

На втором этапе, который пройдет с 15 по 23 ноября, будет определен топ из десяти вариантов самых значимых предложений. Из них в ходе онлайн-голосования югорчанам и предстоит определить тему 2019 года.

Напомним, что все главные темы предыдущих лет были приняты по итогам масштабных общественных обсуждений, в которых приняло участие большинство югорчан. Объявит тему 2019 года губернатор Югры Наталья Комарова в ходе традиционного обращения к жителям автономного округа.

Действовали вместе

Уходящий 2018-й стал в Югре Годом гражданского согласия. Эту идею предложила Наталья Комарова, и ее поддержала большая часть населения округа. Объявляя главную тему года, говоря о сохранении гражданского, межнационального мира и согласия, глава региона подчеркивала, что среди приоритетов в работе в данном направлении - повышение роли национально-культурных, религиозных организаций, а также местного самоуправления в гармонизации этноконфессиональных отношений.

Фото: depositphotos.com
Наталья Комарова рассказала, как в Югре взаимодействуют власть и общество

В начале 2018 года Наталья Комарова поручила главам муниципалитетов актуализировать программы действий в сфере государственной национальной политики и профилактики экстремизма. "Каждый ориентир, пункт данных программ должен быть сверен с местными национальными сообществами, с национально-культурными автономиями, с религиозными организациями традиционных конфессий. Необходимо заручиться согласием жителей в том, что именно эти системные и комплексные решения обеспечат сохранение межнационального согласия и баланса… Именно уровень согласия в социальной, экономической, политической сферах определяет благополучие, целостность и положительную динамику развития общества. Это достигается совместными действиями государства, основных политических, социальных и гражданских институтов…", - подчеркивала губернатор на протяжении года.

Кроме того, весной 2018 года прошли выборы президента России. И именно в год президентских выборов гражданское согласие приобрело особое значение, консолидировало граждан Югры.

Отметим, ориентиры, заданные в Югре в уходящем году, на гражданский мир и согласие не теряют своей актуальности и в будущем.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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