В центре Парижа стоит трогательный памятник Русскому экспедиционному корпусу (на фото) - французы увековечили память о союзниках, воевавших на фронтах Первой мировой.

А у себя мы помним о них?

Парк рядом с московской станцией метро "Сокол", на месте Братского кладбища, только в 1990-х стал мемориальным. С 1915 года здесь хоронили воинов, погибших от ран в госпиталях. Хоронили сестер милосердия, попавших под пули на передовой. Уже после революции - хоронили красноармейцев. А в 1930-е все 18 тысяч холмиков сровняли с землей, чтобы окончательно вычеркнуть "империалистическую войну" из памяти.

Войну, которую на открытках начала ХХ века называли Второй Отечественной.

На бывшем кладбище, а теперь - парке - сохранилось единственное захоронение - студента Сергея Шлихтера, вольноопределяющегося 266-го Пореченского пехотного полка. Почему одно и почему именно его, мы расскажем в ближайшее время.

"Увечный воин" - это название кинематографа, построенного 100 лет назад в Воронеже организацией инвалидов войны. Здание сохранилось, название - нет. Теперь это кинотеатр "Пролетарий"...

Недавно в Москве поставлен памятник воинам Первой мировой - на Поклонной горе. В Петербурге мемориал солдатам открыли в 2014-м - рядом с Витебским вокзалом. С него отправлялись поезда на фронт. С этого вокзала можно доехать до Царского Села, где недавно отреставрировали Ратную палату. Теперь там музей - как это и задумывалось в 1917 году.

Но история - она ведь не только в бронзовых памятниках и пушках на постаментах. Она - в пачках писем, перетянутых грубой тесьмой и сохранившихся на чердаках и антресолях. В старинных скрипучих семейных альбомах. Бравые усатые солдаты с Георгиевскими крестами на груди смотрят с легкой усмешкой: "Что же ты, братец, не узнал меня?"

В октябре "Родина" презентовала проект "Дорогие мои" и попросила всех делиться семейными историями и фото предков - тех, кто воевал на Первой мировой, тех, кто ждал их дома. Посмотрите, сколько старинных фотокарточек нам прислали, прочитайте эти скудные, но дорогие каждому строки.

А английский режиссер Питер Джексон, автор "Властелина колец" и "Кинг-Конга", который всегда интересовался историей Первой мировой, на которой воевал его дснял удивительный документальный фильм о Первой мировой. Он отсмотрел десятки часов военной кинохроники и сотни интервью с ветеранами, которые записаны в 1960-х. При помощи специалистов расшифровал, что говорят друг другу солдаты на кадрах, замедлил изображение. Сделал его цветным. И Первая мировая стала как будто понятнее, потому что цвета, люди, эмоции - такие же, как сейчас.

- Когда работаешь над восстановлением кадров, видишь живых людей. И они ничем не отличаются от нас с вами, - подтвердил сэр Джексон в интервью ВВС после недавней премьеры фильма.

Его решено показать во всех британских школах. Жаль, что не в наших.

Ведь за каждым кадром чудится и русская речь. Несмотря на то, что кто-то сто лет назад попытался стереть "ту" войну из нашей памяти.