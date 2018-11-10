Штангистка Каширина в пятый раз стала чемпионкой мира

Российская штангистка Татьяна Каширина завоевала свой пятый титул чемпиона мира. Она стала лучшей на мировом первенстве в Ашхабаде.

Каширина завоевала "золото" в весовой категории свыше 87 кг. По сумме двух упражнений она взяла вес 330 кг - 145 кг за рывок и 185 кг за толчок.

Второе место заняла представительница Китая Мэн Супин - 327 кг (143+184), а третьей стала Чайдия Дуангаксорн из Таиланда - 296 кг (129+167).

Это "золото" стало для Кашириной пятым на мировых первенствах. Отметим также, что она является серебряным призером Олимпийских игр-2012.