Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты "Газпрому"

Швейцарский суд запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG осуществлять любые выплаты "Газпрому", сообщили РИА Новости. Решение было принято по требованию украинской компании "Нафтогаз" в качестве обеспечительной меры.

Платежи компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, предназначенные "Газпрому", будут перенаправляться швейцарским приставам.

В "Газпроме" отметили, что попытки "Нафтогаза" арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG оставались безуспешными. В мае украинская сторона сообщала, что суд поддержал ходатайство об аресте в Швейцарии акций этих компаний.