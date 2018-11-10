Владимир Путин поздравил курсантов Московского университета МВД РФ

Владимир Путин посетил Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя и поздравил курсантов с Днем сотрудника органов внутренних дел, сообщает РИА Новости.

"Это особая служба. Конечно, сегодня она требует знаний, владения современной техникой, оборудованием, но в основе успешной службы всегда лежали, лежат и будут лежать главные качества и принципы сотрудников органов внутренних дел, которыми он руководствуется", - заявил глава государства. По его словам, это порядочность, честность, преданность своему делу и долгу.

Президент призвал курсантов ответственно относиться к служебным полномочиям и всегда помогать людям. "Люди всегда ждут от вас помощи и поддержки и за это и уважают", - отметил он.

Также Владимир Путин осмотрел лаборатории Института судебной экспертизы, работающий в университете с 2016 года