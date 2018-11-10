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Вышла сюрреалистическая серия "Простоквашина" "Ненастоящий детектив"

НОВОСТЬ10.11.2018, 16:59
Текст:   Олег Усков

По традиции на недавно открытом официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм" появилась свежая ежемесячная серия "Возвращения в Простоквашино" - сиквела-ребута культового советского мультфильма.    

Восьмая серия "Возвращения" - "Ненастоящий детектив" - в названии обыгрывает понятно какое крупное культурологическое телеявление и презентована создателями как сюрреалистическая. Причем - с отсылками к еще одному небезызвестному произведению - "Утомлённым солнцем" Никиты Михалкова.

"Одну из ключевых сцен фильма мы выполнили в стиле сюрреализма. Помимо этого, один из эпизодов серии - отсылка к образному ряду картины "Утомлённые солнцем", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу проекта.

Режиссером серии стал Михаил Солошенко, который также озвучил вернувшегося в шоу старого знакомого - деятельного Бобра.

По сюжету эпизод - действительно детективен, вертится вокруг пропажи только что приобретенного папой и мамой дяди Федора автомобиля, в угоне которого почтальон Печкин подозревает самого себя.

Ранее сообщалось, что ребут "Простоквашина" обвинили в сексизме.

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