Дуэт Загорски - Гурейро выиграл "серебро" в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро завоевал серебряную медаль на четвертом этапе серии Гран-при "NHK Trophy", который завершился в Хиросиме.

С соревнований из-за травмы партнера, полученной на тренировке, снялись трехкратные чемпионы мира и призеры Олимпиады-2018 французы Габриэлла Пападакис - Гиойм Сизерон. Так что у нашей пары, которая захватила лидерство после ритм-танца, был отличный шанс одержать победу. Но в произвольном танце Джонатан Гурейро допустил ошибку в твиззлах. Кроме того, ребят оштрафовали на балл за передержанную поддержку. В итоге Загорски и Гурейро откатились на четвертое место, но по сумме двух прокатов попали на пьедестал (183,05 балла).

Победили американцы Кейтлин Хавайек - Жан-Люк Бекер (184,63), "бронза" у их соотечественников Рэчел Парсонс - Майкл Парсонс (176,64). Вторая российская пара, которая дебютировала в серии Гран-при, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин стала седьмой (159,96).

- Сегодня мы выступили не на максимуме, но все равно довольны прокатом. Мы видим, что прогресс есть, и мы продолжаем работать над собой, - отметила Тиффани Загорски. - Надеемся, что в следующий раз мы сделаем все лучше и займем то место, на которое вправе рассчитывать.

Напомним, что на "Скейт Америка" Тиффани и Джон впервые в карьере стали бронзовыми призерами серии Гран-при. Теперь фигуристам предстоит подождать окончания серии, чтобы понять, пройдут ли они в финал.