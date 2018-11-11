Комитет ОПЕК+ решил не выносить рекомендации другим странам по добыче

Министры энергетики стран-участниц соглашения ОПЕК+, которое касается регулирования нефтедобычи в мире, по итогам заседания комитета в воскресенье в Аду-Даби пришли к выводу, что менять условия сделки преждевременно. Никаких рекомендаций другим странам ОПЕК+ не вынесено. Скорее всего, позиция стран будет готова к 5 декабря, когда в Вене пройдет следующая встреча министров.

Об этом сообщил журналистам по итогам заседания генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. По его словам, технический комитет, куда входят эксперты, в течение месяца будет изучать сценарии развития событий на мировом нефтяном рынке в 2019 году, и, исходя из этого, может быть принято решение об изменении стратегии по добыче.

В совместном коммюнике, которое цитирует ТАСС, говорится, что в следующем году, вероятнее всего, добыча в мире будет расти быстрее необходимого уровня, поэтому сокращение производства со стороны стран ОПЕК+ не исключается. На заседании не шла речь только об одной стратегии - наращивании добычи.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих рассказал, что если страны-участницы соглашения все же решат в будущем сокращать добычу, то за точку отсчета стоит взять уровни последних месяцев, когда производство было на максимуме. Халид аль-Фалих также рассказал, что некоторые страны, которые были исключены из сделки ОПЕК+, тем не менее согласились установить для себя целевые уровни по добыче.