В Подмосковье зарезали супругов-пенсионеров и их сына

Жестокое тройное убийство совершено в Московской области. В собственном доме были зарезаны супруги-пенсионеры и их сын.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, инцидент произошел в поселке Белоомут в Луховицах. По подозрению в тройном убийстве задержали 30-летнего рецидивиста. Он накануне выпивал с хозяином дома. На допросе он признался, что поссорился с главой семьи и зарезал его. А потом убил свидетелей: жену и сына хозяина.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.