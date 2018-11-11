Под Петербургом запустят баллистическую ракету в честь праздника

В честь Дня ракетных войск и артиллерии на полигоне Михайловской академии в Ленинградской области состоится показательные выступления "богов войны", сообщили в штабе Западного военного округа.

Военные покажут батальонные учения со стрельбой из всех видов оружия. Свои боевые возможности продемонстрируют саперы и войска химзащиты. Авиация ЗВО сбросит тактический десант и минометную батарею. Кульминацией шоу станет запуск оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

- Наблюдать за действиями расчета смогут все желающие. Показательные выступления артиллеристов впервые пройдут столь масштабно и массово, - отметили в пресс-службе округа.

На полигоне выставят для обозрения более 60 образов боевой техники: реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", "Хризантема" и "Штурм", радар артиллерийской разведки "Зоопарк" и другие системы. Патриотические клубы представят оружие времен Второй Мировой войны.

Здесь же развернут пункт отбора на контрактную службу. Для всех гостей праздника будет бесплатно работать полевая кухня. День ракетных войск и артиллерии отмечается в России 19 ноября.

"Точка-У" - твердотопливная баллистическая ракета малой дальности (до 120 километров) с пассивной радиолокационной головкой самонаведения и боевой частью весом 482 килограмма (у "Точки" есть и ядерный вариант). Одна ракеты может уничтожить склад боеприпасов, артиллерийскую батарею или вертолеты на посадочной площадке, две - ракетную батарею или несколько РСЗО, живую силу и легкую технику на площади в 40 гектаров.