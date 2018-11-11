Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.11.2018,  
11:29
Текст:  Антон Валагин

Под Петербургом запустят баллистическую ракету в честь праздника

В честь Дня ракетных войск и артиллерии на полигоне Михайловской академии в Ленинградской области состоится показательные выступления "богов войны", сообщили в штабе Западного военного округа.

Военные покажут батальонные учения со стрельбой из всех видов оружия. Свои боевые возможности продемонстрируют саперы и войска химзащиты. Авиация ЗВО сбросит тактический десант и минометную батарею. Кульминацией шоу станет запуск оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости
Российские крылатые ракеты Х-101 оснастили комплексами РЭБ

- Наблюдать за действиями расчета смогут все желающие. Показательные выступления артиллеристов впервые пройдут столь масштабно и массово, - отметили в пресс-службе округа.

На полигоне выставят для обозрения более 60 образов боевой техники: реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", "Хризантема" и "Штурм", радар артиллерийской разведки "Зоопарк" и другие системы. Патриотические клубы представят оружие времен Второй Мировой войны.

Здесь же развернут пункт отбора на контрактную службу. Для всех гостей праздника будет бесплатно работать полевая кухня. День ракетных войск и артиллерии отмечается в России 19 ноября.

"Точка-У" - твердотопливная баллистическая ракета малой дальности (до 120 километров) с пассивной радиолокационной головкой самонаведения и боевой частью весом 482 килограмма (у "Точки" есть и ядерный вариант). Одна ракеты может уничтожить склад боеприпасов, артиллерийскую батарею или вертолеты на посадочной площадке, две - ракетную батарею или несколько РСЗО, живую силу и легкую технику на площади в 40 гектаров.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: USMC / wikimedia.org
Есть пробитие: попадание бронебойного снаряда в танк показали изнутри 08.11.2018
США оказались беззащитны перед российскими ракетами 08.11.2018
Убийца авианосцев: новейшую противокорабельную ракету показали в Китае 07.11.2018
артиллерия
Сирийский монстр: сверхмощная РСЗО Golan-1000 переброшена на фронт 08.11.2018
Взрывы украинских минометов "Молот" списали на людей 08.11.2018
праздники
Дед Мороз прыгнет с парашютом в честь дня ВДВ 02.08.2018
Более 150 самолетов примут участие в авиашоу в честь дня ВВС России 10.08.2017