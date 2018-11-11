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11.11.2018 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Тагиле загорелся Уралвагонзавод

Текст: Ксения Дубичева

На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле произошел пожар. По информации местного ГУ МЧС, загорелась кровля цеха, специализирующегося на выпуске гражданской продукции - железнодорожных тележек.

При пожаре под Омском погибли отец и двое детей

- Площадь пожара составила 40 квадратных метров, - сообщил Николай Максимов, начальник смены службы пожаротушения Свердловской области. - До прибытия пожарных здание цеха покинули 82 человека. Пострадавших нет. Возгорание не представляет опасности и не несет угрозы жизни и производственному процессу.

Возгорание локализовали за час. Причина пожара устанавливается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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