В Нижнем Тагиле загорелся Уралвагонзавод

На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле произошел пожар. По информации местного ГУ МЧС, загорелась кровля цеха, специализирующегося на выпуске гражданской продукции - железнодорожных тележек.

- Площадь пожара составила 40 квадратных метров, - сообщил Николай Максимов, начальник смены службы пожаротушения Свердловской области. - До прибытия пожарных здание цеха покинули 82 человека. Пострадавших нет. Возгорание не представляет опасности и не несет угрозы жизни и производственному процессу.

Возгорание локализовали за час. Причина пожара устанавливается.