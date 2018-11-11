Фотодокументы рассказывают о том, как завершалась Первая мировая война

Ко времени начала Первой мировой войны фотография уже прочно вошла в повседневную жизнь. С первых дней войны на фронт отправились фотокорреспонденты и кинооператоры - общественность должна была знать о событиях, определяющих судьбу мира. Немалую роль в документировании фронтовой жизни также сыграли фотографы-любители.

Ко времени начала Первой мировой войны фотография уже прочно вошла в повседневную жизнь. С первых дней войны на фронт отправились фотокорреспонденты и кинооператоры - общественность должна была знать о событиях, определяющих судьбу мира. Немалую роль в документировании фронтовой жизни также сыграли фотографы-любители.

Российский государственный архив кинофотодокументов входит в число архивохранилищ, уже многие десятилетия сохраняющих визуальные документы о Первой мировой войне. На хранении в РГАКФД находятся более 5500 фотодокументов (негативы и оригинальные отпечатки) и более 700 кинодокументов (кинохроника того времени и отдельные документальные фильмы с использованием хроникально-документальных съемок периода 1914-1918 годов). На них: простые солдаты и офицеры, сражения и награждения...

Есть на хранении в РГАКФД и документы, освещающие окончание Первой мировой войны как для России, так и для остального мира. Речь идет о переговорах в Брест-Литовске, проходивших с декабря 1917 по март 1918 года, и Парижской мирной конференции (19 января 1919 года - 21 января 1920 года). Ну и как жирная точка в страшной войне - парад победителей в Париже в день взятия Бастилии 14 июля 1919 года.

К сожалению, авторство большей части кинофотодокументов остается не установленным, однако известно, что съемками в Париже занималось ателье "Л. Бофрер".