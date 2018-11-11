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11.11.2018 16:54
Рубрика: Спорт

Россия проиграла Чехии в Кубке Карьяла

Текст: Данила Жиляев
Сборная России завершила выступление на первом этапе Еврохоккейтура - Кубке Карьяла. В напряженном поединке подопечные Ильи Воробьева уступили чехам 2:5.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По большому счету, турнирного значения результат этого матча не имел - россияне выиграли две предыдущие встречи и досрочно стали победителями этапа. Тем не менее, закончить финский этап Евротура хотелось на мажорной ноте.

И наша команда первой сделала шаг к победе - уже на третьей минуте Кирилл Капризов открыл счет. Вскоре Михал Ржепик забросил ответную шайбу, но еще до первого перерыва россияне вновь вышли вперед благодаря голу Алексея Василевского.

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Увы, эта шайба оказалась для нас последней в матче. Во второй 20-минутке чехи отличились дважды - дубль оформил Доминик Кубалик. А в заключительном игровом отрезке наши имели хорошие шансы забросить, в том числе, играли в большинстве, но так своими возможностями не воспользовались. В итоге на последних минутах Воробьев снял с игры голкипера Илью Сорокина, и Радован Павлик поразил пустые ворота сборной России. Более того, успел записать на свой счет хет-трик Кубалик, также отправив шайбу в незащищенный створ.

Тем не менее, наша команда завершила Кубок Карьяла на первом месте. Следующий этап Евротура состоится в России - 13 декабря подопечные Ильи Воробьева проведут стартовый матч на Кубке Первого канала, нашим соперником станет Швеция. 15 декабря мы сыграем с чехами, а 16 декабря - с финнами.

Спорт Хоккей Евротур
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