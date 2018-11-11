Россия проиграла Чехии в Кубке Карьяла

Сборная России завершила выступление на первом этапе Еврохоккейтура - Кубке Карьяла. В напряженном поединке подопечные Ильи Воробьева уступили чехам 2:5.

По большому счету, турнирного значения результат этого матча не имел - россияне выиграли две предыдущие встречи и досрочно стали победителями этапа. Тем не менее, закончить финский этап Евротура хотелось на мажорной ноте.

И наша команда первой сделала шаг к победе - уже на третьей минуте Кирилл Капризов открыл счет. Вскоре Михал Ржепик забросил ответную шайбу, но еще до первого перерыва россияне вновь вышли вперед благодаря голу Алексея Василевского.

Увы, эта шайба оказалась для нас последней в матче. Во второй 20-минутке чехи отличились дважды - дубль оформил Доминик Кубалик. А в заключительном игровом отрезке наши имели хорошие шансы забросить, в том числе, играли в большинстве, но так своими возможностями не воспользовались. В итоге на последних минутах Воробьев снял с игры голкипера Илью Сорокина, и Радован Павлик поразил пустые ворота сборной России. Более того, успел записать на свой счет хет-трик Кубалик, также отправив шайбу в незащищенный створ.

Тем не менее, наша команда завершила Кубок Карьяла на первом месте. Следующий этап Евротура состоится в России - 13 декабря подопечные Ильи Воробьева проведут стартовый матч на Кубке Первого канала, нашим соперником станет Швеция. 15 декабря мы сыграем с чехами, а 16 декабря - с финнами.