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11.11.2018 10:24
Рубрика: В мире

СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit

Текст: Игорь Дунаевский

Евросоюз отклонил ключевой пункт предложения британского премьер-министра Терезы Мэй по условиям Brexit. Как сообщает газета The Sunday Times, речь идет о положении, связанном с таможенными вопросами.

ЕС откроет новые представительства в Великобритании после Brexit

По данным издания, Мэй, стремясь объединить свой кабинет и сдвинуть с места пробуксовывающие на завершающей стадии переговоры с ЕС, предложила создать независимый механизм по надзору за тем, как Великобритания выйдет из временного таможенного соглашения в том случае, если переговоры по Brexit зайдут в тупик. Газета уточняет, что по меньшей мере четыре члена кабинета готовы покинуть правительство Терезы Мэй из-за несогласия с ее позицией по выходу из Евросоюза.

Но в Брюсселе это условие отклонили, заявив, что надзор за исполнением таких решений должен осуществляться в рамках Европейского суда.

Ранее стороны планировали представить соглашение о Brexit до конца ноября 2018 года. Мэй заявляла, что документ по большей части готов, но переговорщикам пока не удается снять остающиеся разногласия.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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