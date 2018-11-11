СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit

Евросоюз отклонил ключевой пункт предложения британского премьер-министра Терезы Мэй по условиям Brexit. Как сообщает газета The Sunday Times, речь идет о положении, связанном с таможенными вопросами.

По данным издания, Мэй, стремясь объединить свой кабинет и сдвинуть с места пробуксовывающие на завершающей стадии переговоры с ЕС, предложила создать независимый механизм по надзору за тем, как Великобритания выйдет из временного таможенного соглашения в том случае, если переговоры по Brexit зайдут в тупик. Газета уточняет, что по меньшей мере четыре члена кабинета готовы покинуть правительство Терезы Мэй из-за несогласия с ее позицией по выходу из Евросоюза.

Но в Брюсселе это условие отклонили, заявив, что надзор за исполнением таких решений должен осуществляться в рамках Европейского суда.

Ранее стороны планировали представить соглашение о Brexit до конца ноября 2018 года. Мэй заявляла, что документ по большей части готов, но переговорщикам пока не удается снять остающиеся разногласия.