СМИ назвали ошибку экипажа причиной авиакатастрофы в Джорджии

Американские СМИ назвали возможную причину падения военно-транспортного самолета Lockheed С-130 Hercules. По версии издания Savannah Morning Newsсо, воздушное судно рухнуло из-за ошибки пилота.

Главной причиной трагедии стало неправильное применение правого руля, из-за чего С-130 занесло. Согласно отчету совета по расследованию происшествий ВВС США, но который ссылается СМИ, экипаж самолета не был готов к чрезвычайным ситуациям, не сумел прервать взлет и не реагировал нужным образом во время тренировочного полета.

Напомним, принадлежащий Национальной гвардии Пуэрто-Рико С-130 разбился вскоре после взлета из аэропорта американского города Саванна в Джорджии. При наборе высоты самолет завалился влево, перешел в пике и врезался в пустую в тот момент автостраду. Жертвами авиакатастрофы стали девять человек. Воздушное судно следовало на так называемую "свалку авиационной техники" на военно-воздушной базе Дэвис-Монтан в Аризоне.

С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом ВВС США.