В Донецк прибыли иностранные наблюдатели на выборах

Наблюдатели из десятка стран мира прибыли в Донецк к вечеру субботы, 11 ноября, чтобы в воскресенье присутствовать на избирательных участках на выборах главы ДНР и Народного совета республики.

Среди европейских наблюдателей, согласно сообщению ЦИК ДНР, в Донбасс приехали депутат бельгийского парламента Ян Пенрис, экс-министр обороны Греции Костас Исихос, член Сената Италии Антонио Рацци, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен, член Палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн, вице-президент культурной Ассоциации "Венето-Россия" (Италия) Пальмарино Дзокателли и ряд других политических и общественных деятелей.

Кроме того, в Донбасс прибыли представители Абхазии и Южной Осетии. А самой солидной стала делегация из России. Это сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, а также депутаты Госдумы Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий и Александр Ющенко.

Известно, что Киев признавать итоги выборов в ДНР и ЛНР не собирается. В то же время на вопрос журналистов, признает ли итоги голосования Россия, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Давайте они состоятся, и потом мы будем говорить". При этом он подчеркнул, что, по мнению Москвы, выборы не идут в разрез с Минскими договоренностями.