В США умер президент фестиваля Comic-Con

В субботу, 10 ноября, ушел из жизни Джон Роджерс, который был бессменным президентом международного фестиваля комиксов Comic-Con с 1986 года. Прискорбное известие сообщила пресс-служба фестиваля.

Как уточняется, последнее время Роджерс боролся с тяжелой формой рака мозга - глиобластомой. Семья покойного призвала сделать пожертвования на благотворительность вместо того, чтобы покупать цветы на похороны.

Фестиваль Comic-Con проходит в Сан-Диего с 1970 года. На этом мероприятии, которое объединяет тысячи фанатов по всему миру, представляют премьеры сериалов, фильмов, комиксов и многое другое.