В США умер президент фестиваля Comic-Con

В субботу, 10 ноября, ушел из жизни Джон Роджерс, который был бессменным президентом международного фестиваля комиксов Comic-Con с 1986 года. Прискорбное известие сообщила пресс-служба фестиваля.
Как уточняется, последнее время Роджерс боролся с тяжелой формой рака мозга - глиобластомой. Семья покойного призвала сделать пожертвования на благотворительность вместо того, чтобы покупать цветы на похороны.
Фестиваль Comic-Con проходит в Сан-Диего с 1970 года. На этом мероприятии, которое объединяет тысячи фанатов по всему миру, представляют премьеры сериалов, фильмов, комиксов и многое другое.
It is with profound sadness that we announce the passing of John Rogers, President of Comic-Con.— San Diego Comic-Con (@Comic_Con) 10 ноября 2018 г.
John died on Saturday, November 10, 2018 as a result of complications from glioblastoma, an aggressive form of brain cancer. pic.twitter.com/qQnLsCvIjH