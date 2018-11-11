Вышел трейлер продолжения "Трех богатырей"

На официальном YouTube-канале популярной анимационной комедийной франшизы "Три богатыря" появился трейлер новой части нашего веского ответа "Диснею" - фильма "Три богатыря и наследница престола".

Сюжет ленты основан на том, что князь Киевский решил назначить наследника престола, только есть незадача - кто это может быть? Родственник, друг семьи или, может быть, заморская принцесса?

"Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу - племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря. И, конечно же, главный придворный конь Юлий…", - сообщает синопсис.

Режиссер и соавтор сценария - дважды "оскаровский" номинант Константин Бронзит, делавший "Алешу Поповича и Тугарина Змея", первый фильм серии (2004). На озвучке: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Александр Боярский и сам Бронзит.

На экранах - с 27 декабря.

Напомним, что, помимо первого "Алеши" и нынешней "Наследницы", франшизу составляют картины "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" (2006), "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (2007), "Три богатыря и Шамаханская царица" (2010), "Три богатыря на дальних берегах" (2012), "Три богатыря. Ход конем" (2014), "Три богатыря и морской царь" (2016), "Три богатыря и принцесса Египта" (2017) и анонсированный на прошлый год "Конь Юлий и Большие скачки". Общие кассовые сборы серии уже превысили 135 миллионов долларов.