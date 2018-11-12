Еще одна мрачная американская антиутопия получит экранизацию

Warner Bros. выкупила права на дистопичный сайфай о расколотых на беззаконные территории США.

Президентское правление Дональда Трампа так вдохновляет медиакультуру, что в последнее время все чаще выходят проекты с акцентом на политический или социальный аспект, а жанр антиутопии и вовсе переживает вторую жизнь.

Свидетельством тому - высокие рейтинговые показатели "Человека в высоком замке", "Рассказа служанки" (несмотря на тяготы и проблемы второго сезона, "Мира Дикого Запада", "Черного зеркала" и т.д.

Свои альтернативные истории готовы поведать польский "1983", готовящийся мини-сериал от HBO и автора "Прослушки" и "Двойки", а также сериал "Хранители" от одного из создателей "Остаться в живых" и "Оставленных".

Теперь к этому быстрорастущему списку добавится проект от студии Warner Bros. Pictures, которые, как сообщает Deadline, выкупили права на адаптацию еще не выпущенного романа писателя Рида Кинга под названием FKA USA.

Роман вдохновлен "Автостопом по Галактике", "Первому игроку приготовиться" и "Волшебником страны Оз".

В центре сюжета территория США в не очень далеком 2085-м году, когда вместо 50 штатов появилось несколько зон, в которых процветает анархия и хаос. К такой плачевной ситуации привели не только экологические проблемы, но и недальновидная политика Белого дома.

История сосредоточится на настоящей дрим-тим, состоящей из четырех персонажей: простой рабочий Траки Уоллес, весьма коммуникабельный козел, андроид с нескрываемым желанием однажды стать человеком и бывший зэк, который прошел лоботомию.

Этой эксцентричной команде предстоит доставить особое политическое послание, которое может все изменить.

Книга появится в продаже в июне 2019 года.