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12.11.2018,  
10:21
Текст:  Антон Валагин

Ядерный бомбардировщик США совершил аварийную посадку

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer вернулся на авиабазу Тинкер в Оклахоме после аварийной посадки в аэропорту Мидленда, Техас.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
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Инцидент произошел весной, но рассказали о нем военные лишь сейчас. 1 мая во время обычного тренировочного полета сработала пожарная сигнализация в трех отсеках бомбардировщика. Два пожара удалось погасить штатными средствами, третий - в двигателе № 2, - ликвидировать не удалось и командир приказал экипажу покинуть самолет. Первым должен был катапультироваться оператор оружия: его люк был отстрелен, но кресло c летчиком не поехало по рельсам на выход. Командир отменил катапультирование и 20 минут спустя B-1 с горящим двигателем и разгерметизированной кабиной приземлился в аэропорту Мидленд. Это был первый случай посадки Lancer с такими неисправностями, отметил Defence Blog. В июле членов экипажа, спасших бомбардировщик за 400 миллионов долларов, наградили Летными крестами за профессионализм и мужество, проявленные в аварийной ситуации.

- После капитального ремонта и модернизации самолет будет возвращен в 7-е бомбардировочное авиакрыло в Техасе, - рассказал пресс-офицер авиабазы Грег Л. Девис.

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