Есть ли признаки замедления мировой экономики или даже нового глобального кризиса в 2019 году? Не пора ли уже перестать циклически расти США, ЕС или даже Азии и всем вместе грохнуться? Для нас это очень болезненный вопрос. Случится или нет?

На каждое падение производства и финансовых рынков за границей мы отвечаем с еще большим размахом. В 2009 году в разгар мирового кризиса реальный ВВП упал в России на 7,8 процента, в США - на 2,5, в Великобритании - на 4,2, в еврозоне - на 4,5, в Бразилии - только на 0,1 процента. А Китай и Индия и в ус не дули, росли со скоростью 8-9 процентов в год.

Что думает по поводу ближайшего будущего Международный валютный фонд (МВФ) - главный прогнозист мира? А он плавно покачивает руками. Считает, что потихоньку начнем спускаться. Прогноз по "Большой семерке" - в 2018 году рост реального ВВП на 2,2 процента, в 2019 году - уже меньше, 2 процента, в 2020 году - 1,5 процента. Примерно такие же темпы замедления у США (с 2,9 процента в 2018 году до 1,8 - в 2020-м), и у двух наших крупнейших торговых партнеров - у Германии (с 1,9 до 1,6) и даже у Китая (с 6,6 до 6,2).

А что МВФ пророчит России? Может быть, ну их, внешние связи? И мы сами, на собственной основе, за счет роста внутреннего спроса достигнем невиданных высот? Что ж, МВФ видит по-другому. На 2019 год нам ставится снижение темпов роста реального ВВП с 1,7 до 1,5 процента. Опять отставание от других. А дальше автоматически каждый год по 1,5 процента до 2023 года, ибо никто не может предсказать, что будет происходить в сырьевой экономике России, подверженной всем бурям и ветрам на мировых рынках сырья и валюты.

МВФ может ошибаться? Да сто раз. Может ли быть хуже? Есть ли признаки растущей нестабильности в мире и может ли она закончиться хаосом? Скажем, когда закончится беспрецедентный рост американских акций? С начала 2009 года, всего лишь за десять лет, их курсы (индекс Доу - Джонса) выросли более чем в три раза. Все знают, что так не бывает, что это мыльный пузырь и когда-нибудь это закончится. Но только когда? За октябрь Доу - Джонс обрушился на 9 процентов, и казалось - а вдруг? Вдруг это классическая ситуация, когда акции предсказывают будущий кризис? Но индекс, кажется, выравнивается, и то, что случилось, видится уже просто коррекцией рынка, а не жесткой посадкой, когда все инвесторы разбегаются в ужасе.

Крупное падение в США протянется на весь мир. Остается желать, чтобы американские горки не достали до России

Хотя кто знает? Рынки могут вести себя как люди в подпитии, круша всё подряд. Есть замечательный индикатор того, слишком ли высоки курсы акций или нет. Это - капитализация рынка акций / ВВП. Капитализация - стоимость всех акций компаний на биржах. В знаменитый кризис "доткомов" в США в 2000 году этот индикатор был чуть выше 150 процентов. А потом рухнул.

В конце 2017 года он превысил 165 процентов. Сегодня снова бьет исторические рекорды. Цены на американские акции слишком высоки. Весь 2018 год они колеблются с высокой амплитудой. Риски их падения - не короткого, а надолго, циклического - растут.

Страшновато. Если будет крупное падение в США - оно протянется на весь мир. А нам что остается? Наблюдать - влиять не можем. Желать, чтобы американские горки, если они произойдут, не достали до России. У нас очень хрупкая экономика.

А есть ли за российскими границами еще какие-то экономические риски для нас? Да, есть, если доллар продолжит усиливаться к евро. России очень выгоден слабый доллар, как в 2000-е годы. Автоматически мировые цены на сырье - нефть, газ, металлы, зерно, древесину - взлетают вверх.

Два года ценовая конъюнктура для нас складывалась благоприятно, несмотря на санкции. Все это сразу почувствовали. С декабря 2016 года по февраль 2018 года доллар подешевел с 1,04 до 1,25 за евро. Нефть "Брент" выросла в 2017 - октябре 2018 года с 55 до 84 долларов за баррель. За это время поднялись цены на металлы. На алюминий они увеличились к середине 2018 года на 30-40 процентов, на медь - на 25-30 процентов. Российский бюджет стал рапортовать о профицитах.

И все-таки в 2018 году начался рост рисков. В феврале - ноябре 2018 года доллар вновь начал укрепляться, с уровня 1,25 доллара за евро дошел до 1,14. Начал давить вниз на мировые цены на сырье. Сегодня цены на алюминий - минус 20 процентов от апреля 2018 года, медь - минус 15-17 процентов от июня 2018 года, нефть "Брент" - минус 15 процентов к началу октября.

Вопрос - что дальше? Неизвестно. Если эти тренды в курсе американской валюты и ценах на сырье прекратятся, то все будет в порядке. Если нет - нас могут ждать гром и молнии.

В мировой валютной системе стало больше хаоса. На ней стали сказываться еще и торговые войны, способные стать валютными. Валюты качает, как лодки в шторм.

России очень выгоден слабый доллар. Если он продолжит расти к евро, то создаст риски для нашей экономики

Торговый конфликт США и Китая? Какое отношение он имеет к нам? Прямое, если юань будут намеренно ослаблять к доллару, чтобы снять эффект повышения пошлин со стороны США. Китай неоднократно обвинялся в манипулировании курсом юаня, и последний раз - при Трампе. В апреле - октябре 2018 года юань девальвирован по отношению к доллару примерно на 10 процентов, рубль - на 14,3 процента.

Хорошо бы, чтобы такие движения в будущем не вылились в укрепление рубля к юаню. Это было бы очень неблагоприятно для экономики России. Китай стал нашим крупнейшим партнером. Его доля во внешнеторговом обороте превысила 17 процентов, по данным Федеральной таможенной службы.

Все это - мир рисков ближайшего будущего. Риски циклических кризисов, финансовых пузырей, торговых войн, валюты. Риски развивающихся рынков, особенно выросшие в 2018 году. Через эти риски нам еще предстоит пройти, желательно умно, рационально, и особенно не гордясь теми успехами, которые вызваны колебаниями цен и спроса на внешних рынках.