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12.11.2018,  
17:13
Текст:  Светлана Цыганкова

Италия сократит закупки американских истребителей F-35

Новое правительство Италии, которое сформировано в июне, рассматривает вопрос о сокращении расходов на оборону, чтобы потратить сэкономленные средства на социальное обеспечение и сократить налоговые льготы. Поэтому власти ведут переговоры с США о сокращении поставок новых истребителей F-35.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Правительство планирует в ближайшие пять лет приобрести не десять истребителей, как договаривались раньше, а шесть-семь. Как пишет портал Defense News, речь идет не об отмене заказа на поставку самолетов, а только об изменении сроков. Договоренность о покупке 90 машин - шестидесяти F-35A и тридцати F-35B остается в силе.

Издание цитирует слова министра обороны Италии Элизабетты Трента, которая заявила, что у страны есть другие обязательства по расходам, поэтому правительство постарается растянуть сроки поставок истребителей.

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