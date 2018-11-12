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12.11.2018,  
11:50
Текст:  Антон Валагин

Китайские стелс-истребители показали оружие

Одним из главных сюрпризов аэрокосмического салона в Чжухае стала демонстрация китайскими истребителями пятого поколения J-20 своего вооружения.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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Показательный полет четверки J-20 состоялся под занавес авиашоу. Самолеты выполнили привычную программу из фигур сложного и высшего пилотажа, а затем неожиданно для всех открыли отсеки вооружения и в таком виде прошли над трибунами, демонстрируя полный набор ракет. 

В основном фюзеляжном отсеке истребителя размещаются четыре ракеты "воздух-воздух" средней и большой дальности PL-15. Это отдаленный аналог американской AIM-120D AMRAAM с прямоточным реактивным двигателем и головкой самонаведения с АФАР.

- Каков механизм запуска этих ракет, из фотографий понять невозможно. Оружейный отсек J-20 выглядит замечательно лаконичным, в то время как F-22 использует в аналогичной ситуации наклонную трапецию - с ее помощью ракета на подвеске выходит из люка и стартует, - рассказал военный обозреватель Тhe Drive Тайлер Рогоуей.

Еще интереснее китайцы разместили ракеты малой дальности PL-10. Они находятся в боковых отсеках воздухозаборников и перед пуском вывешиваются из них на специальных держателях. F-22 Raptor, который считают прототипом J-20, также использует боковые отсеки для ракет ближнего боя, но механизм их запуска долог: ракета выходит из отсека, потом бортовая электроника фиксирует цель и лишь затем происходит пуск.

Для Raptor  разрабатывается обновление ПО, позволяющее сначала захватить цель, а потом запускать по ней ракету - висящий за бортом AIM-9X сильно ухудшает аэродинамику самолета и сводит на не его малозаметность. Китайцы не обладают необходимыми технологиями и, скорее всего, поступили проще. Их PL-10 оснащены тепловыми головками самонаведения - идеальными с точки зрения малозаметности носителя, - а запускаются они сразу после выхода ракеты из отсека.

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