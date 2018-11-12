В Москве 9 ноября 2018 года состоялась международная конференция "Медиасоставляющая цифровой экономики". Представительный форум проходил в Центральном доме журналиста и собрал ведущих экспертов в области СМИ и сфере экономики из восьми стран ближнего и дальнего зарубежья, обсудивших степень влияния цифровых технологий на преобразования как в медиаиндустрии, так и в политической, социальной и культурной жизни общества. Организатором дискуссии выступило ФГОУ ДПО "Академия медиаиндустрии" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Во время дискуссии ученые, медиаэксперты, представители государственных ведомств и общественных объединений затронули широкий спектр вопросов. Обновляется ли роль медиасистемы в условиях ускоренного развития 4-й промышленной революции и глобальной цифровой трансформации? Какова степень влияния идущих масштабных преобразований на государственные институции в фокусе межнационального, экономического, гуманитарного и социокультурного взаимодействия? В чем новизна критериев качества медиапродукции в сетевом обществе?

Открывая пленарное заседание конференции, ректор "Академии медиаиндустрии" Сергей Давыдов отметил, что цифровая экономика - это "не столько состояние, сколько направление, совокупность различных процессов, охватывающих различные стороны современного общества". По его словам, медиатизация ставит вопросы принятия инноваций на различных уровнях - от крупных государственных и коммерческих структур, а также отраслевых инфраструктур до индивидуального уровня.

С концептуальными докладами выступили декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ "Высшая школа экономики" А.Г. Быстрицкий, декан Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова, первый заместитель генерального директора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС В.Н. Пинчук, заместитель директора Департамента государственной политики в области СМИ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ А.В.Недяк, президент АКАР С.Л. Пискарев, гендиректор "Международной академии информатизации" А.Ф. Цеховой из Республики Казахстан, президент Berlin University of Digital Sciences Майк Фридрихсен из Германии. Новые данные исследований современных медиа и измерений их аудитории представили участники конференции из Фонда "Общественное мнение", компании Mediascope, ВЦИОМ, GfK - Россия, РОЦИТ, НИУ ВШЭ.

Вслед за пленарным заседанием конференции состоялись три "круглых стола": "Медиаиндустрия на этапе цифровых преобразований. Государственные институции в фокусе межнационального экономического, гуманитарного и социокультурного взаимодействия"; "Медиаисследования в условиях цифровизации. Критерии качества медиапродукции в сетевом обществе, проектирование новых форматов и методов взаимодействия с аудиторией"; "Цифровая грамотность как фактор развития медиасферы".

Обстоятельный анализ текущих процессов преобразований и прогноз развития изменений в социокультурной и экономической сферах прозвучал в выступлениях не только представителей России (выступили ¬ М.М. Твердынин, С.Л.Уразова, М. Райбман, С.В.Кетов, Д.С.Бессонов, А.В. Орлов, Г.В. Солдатова, Е.И.Кузьмин, О.А. Дмитриев, И.В. Савченко, И.В. Жилавская), но и зарубежных спикеров - Дильбары Хайдаровой (Узбекистан), Н.А. Бровко (Кыргызстан), И.В. Новиковой (Республики Беларусь), Ш.Б. Муллоева (Таджикистан), Шавката Сабирова (Республика Казахстан), Энн Кернер (Эстония), Христины Боговой (Болгария). Кроме важных и прогрессивных изменений в процессе цифровизации участники конференции обсудили риски и угрозы при переходе медиаотрасли на цифровую экономику, а также проблемы профессионального и массового медиаобразования.

Однодневная работа конференции завершилась принятием Итогового документа, в котором отмечается, что "в обстановке цифровизации медиасреды актуализируется потребность в постоянно действующей системе очных и дистанционных курсов обучения разных форм" по различным дисциплинам, которые востребованы современной журналистикой, и что консолидированная образовательная практика вузов в состоянии обеспечить передачу научно-практического опыта на региональном, национальном и межгосударственном уровнях. Участники форума выступили также с инициативой придать конференции статус ежегодной.

Пресс-релиз предоставлен Оргкомитетом конференции