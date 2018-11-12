Минобороны показало видео первого полета Ту-95 "Медведь"

Минобороны России выпустило видеоролик в честь первого полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, который в НАТО прозвали "Медведь".

"Прототип самолета поднялся в воздух 12 ноября 1952 года, а спустя еще три года началось его серийное производство. Всего создано более 500 таких самолетов", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что с момента своего создания Ту-95 установил несколько рекордов в истории авиации. Например, Ту-95 - это самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями. Он способен развивать скорость до 945 километров в час. В 2010 году экипаж бомбардировщика совершил рекордный полет на расстояние почти 30 тысяч километров с четырьмя дозаправками над тремя океанами.

Кроме того, для испытания так называемой "Царь-бомбы" была построена особая модификация межконтинентального бомбардировщика Ту-95В. Бомба с парашютной системой весила более 27 тонн и не помещалась в грузовой отсек, поэтому установили мощный держатель и сняли створки бомболюка. В начале 1960-х годов один из "Медведей" получил ядерный реактор и стал "Атомолетом".

Другая версия Ту-95К служила носителем аналога воздушно-космического аппарата ЭПОС, орбитального корабля воздушно-космической системы "Спираль". В качестве аналога использовался небольшой реактивный самолет - он подвешивался под фюзеляж бомбардировщика, частично заходя в грузовой отсек. Всего было выпущено свыше 20 различных модификаций Ту-95.

Сегодня в строю ВКС находятся модернизированные Ту-95МС, которые вооружены дальними крылатыми ракетами Х-101. Они впервые были применены осенью 2015 года в Сирии, где точно поразили укрепления и склады международных террористов. Кроме того, самолет может нести ядерный вариант ракеты (Х-102), которая имеет боевую часть мощностью 250 килотонн.