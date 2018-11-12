На авианосце Ronald Reagan произошла новая авиакатастрофа

Палубный истребитель F/A-18 Super Hornet с атомного авианосца Ronald Reagan упал в Тихий океан неподалеку от Филиппин. Экипаж самолета катапультировался, летчиков подобрал поисково-спасательный вертолет и вернул на корабль.

Авария произошла во время тренировочного полета утром в понедельник. Состояние пилотов хорошее, после спасательной операции авианосец вернулся к обычной деятельности, сообщил Stars&Stripes со ссылкой на командование ВМС США.

Напомним, две недели назад на борту Ronald Reagan произошла еще одна авиакатастрофа. Палубный вертолет MH-60 Seahawk упал на палубу вскоре после взлета, несколько членов палубной команды получили ранения.

В 2017 году летевший на авианосец транспортный самолет C-2A Greyhound упал в море с 11 пассажирами на борту. Трое моряков погибли.