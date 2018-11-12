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12.11.2018,  
12:26
Текст:  Антон Валагин

На авианосце Ronald Reagan произошла новая авиакатастрофа

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org

Палубный истребитель F/A-18 Super Hornet с атомного авианосца Ronald Reagan упал в Тихий океан неподалеку от Филиппин. Экипаж самолета катапультировался, летчиков подобрал поисково-спасательный вертолет и вернул на корабль.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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Авария произошла во время тренировочного полета утром в понедельник. Состояние пилотов хорошее, после спасательной операции авианосец вернулся к обычной деятельности, сообщил Stars&Stripes со ссылкой на командование ВМС США.

Напомним, две недели назад на борту Ronald Reagan произошла еще одна авиакатастрофа. Палубный вертолет MH-60 Seahawk упал на палубу вскоре после взлета, несколько членов палубной команды получили ранения.

В 2017 году летевший на авианосец транспортный самолет C-2A Greyhound упал в море с 11 пассажирами на борту. Трое моряков погибли.

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