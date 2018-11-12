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На Бузову заявили в полицию

НОВОСТЬ12.11.2018, 17:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

На российскую телеведущую, певицу, актрису, бизнесвумен, участницу-ведущую "Дома-2" (и так далее) Ольгу Бузову подали заявление в полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Анну Бутырину.

Как пояснила Бутырина, она - заявитель и представитель интересов пяти человек, а камень преткновения - так называемые гивы, то есть конкурсы, проводимые на платформе Instagram.

По словам юриста, причина иска - "скандальная история с гивами Бузовой": люди, ставшие их спонсорами, так и не получили посуленных благ на сервисе.

Со слов Бутыриной, пять спонсоров, "которые перечислили по гиву, который она (Бузова - "РГ-Кинократия") разыгрывала", не получили обещанных сто тысяч подписчиков: "пострадавшие остались без денежных средств и без подписчиков. Также она разыграла автомобиль достаточно странным образом", - уведомила Бутырина.

Добавив, что по данному факту и были поданы заявления о возбуждении уголовного дела.

При этом ранее представители Бузовой рассказали, что артистка "лишь рекламировала конкурс - и никаких подписчиков она не обещала". Певица должна была разыграть автомобиль, что она и сделала, пишет Cosmopolitan.

 

До этого мы писали, что многогранная Бузова взбудоражила интернет топлес-танцами и зачитала рэп на стихи Есенина.

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