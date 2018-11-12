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12.11.2018,  
14:20
Текст:  Николай Грищенко

Назван срок завершения госиспытаний огнеметной системы "Тосочка"

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Новейшая тяжелая огнеметная система "Тосочка" пройдет государственные испытания до конца 2019 года. После чего первые образцы поступят в опытно-войсковую эксплуатацию, и станут дополнением к системам "Буратино" и "Солнцепек". Об этом заявил Интерфаксу генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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В отличии классических образцов, в которых боевой модуль размещается на базе танка Т-72, главной особенностью "Тосочки" станет колесное шасси.

Решение о переходе с гусениц на колеса было принято по итогам военном операции в Сирии, где правительственные войска с успехом задействовали ТОС-1А "Солнцепек". В условиях маневренной войны, в которой отсутствует сплошная линия фронта, гусеничные машины оказались малоподвижны. Технику приходилось перебрасывать на грузовиках, что приводило к излишнему использованию автомобильного парка.

Напомним, что тяжелые огнеметные системы предназначены для поражения легкобронированной техники и пехоты, находящейся на открытой местности или в укрытиях.

Для этого комплексы оснащают боеприпасами объемного взрыва, использующими распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака. По мощности они сравнимы со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами, но у них отсутствует радиационный эффект поражения.

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