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12.11.2018 13:46
Рубрика: Экономика

Новая платформа позволит проверить контрагента из Турции

Текст: Надежда Толстоухова

Россия и Турция создадут В2В -платформу для взаимодействия бизнеса двух стран. Она позволит получить актуальную информацию о компании, оценить объемы поставок и остатки товара на складах, а также провести аукционы и торги.

"По сути, речь идет о цифровизации торговли между двумя странами. Платформа будет нести ответственность за то, как взаимодействуют контрагенты", - рассказал "РГ" Рамиль Мухтасаров, генеральный директор компании IQS - разработчика платформы. Ожидается, что площадка начнет работу в следующем году.

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Товарооборот с Турцией растет: в прошлом году рост составил 40 процентов, за девять месяцев этого года - еще 30. В абсолютном выражении в 2018 году он достиг 20 миллиардов долларов. По прогнозу заместителя министра экономического развития РФ Сергея Горькова, по итогам года он может перешагнуть планку в 25 миллиардов. Достигнуть уровня 2015-го года, когда товарооборот был равен 30 миллиардов долларов, пока не удастся.

"Правительства двух государств поддерживает высокий уровень политического контакта, важно теперь развивать конкретные проекты между бизнесом двух стран. Важно, чтобы контакты между бизнесом двух стран были системными, а не спорадическими. Задача В2В-платформы - сделать контакты постоянными, чтобы они могли выливаться в конкретные проекты", - заявил Горьков журналистам.

Экономика Бизнес
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